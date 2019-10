नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में भयंकर तूफान ‘हगिबिस’ में लोगों की मौत पर रविवार को शोक जताया और भारतीय नौसेना कर्मियों द्वारा बचाव अभियानों में मदद करने की पेशकश की. भारतीय नौसेना कर्मी जापान की पहले से तय यात्रा पर हैं. मोदी ने भरोसा जताया कि जापान के लोग अपनी तैयारी और जुझारू क्षमता से इस आपदा के असर से प्रभावी तथा तेजी से निपटने में सक्षम होंगे.

तूफान हगिबिस ने शनिवार को तोक्यो के दक्षिण में दस्तक दी थी और वह उत्तर की ओर बढ़ गया जिससे भीषण बाढ़ आयी. तूफान-बाढ के कारण विभिन्न घटनाओं में 19 लोगों की मौत हो गयी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए. इसके साथ ही 12 से अधिक लोग लापता हैं. मोदी ने जापानी और अंग्रेजी भाषा में किए सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा, ‘‘ मैं जापान में शक्तिशाली तूफान हगिबिस के कारण लोगों की मौत पर सभी भारतीयों की ओर से शोक व्यक्त करता हूं. मैं कामना करता हूं कि इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान और तबाही की भरपायी जल्द हो.’’

I offer condolences on behalf of all Indians on the loss of life caused by super-typhoon #Hagibis in Japan. I wish early recovery from the damage and devastation caused by this natural calamity. — Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2019

मोदी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि जापान के लोग अपनी तैयारी और जुझारू क्षमता तथा प्रधानमंत्री शिंजो आबे के नेतृत्व की बदौलत इस आपदा के असर से प्रभावी तथा तेजी से निपटने में सक्षम होंगे. मोदी ने आबे को अपना मित्र बताया. मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘ भारत इस मुश्किल घड़ी में जापान के साथ एकजुटता से खड़ा है. जापान की निर्धारित यात्रा पर गए भारतीय नौसेना के कर्मी तत्काल सहायता देना चाहेंगे.’’

I am sure that the preparedness and resilience of the Japanese people and the leadership of my friend @AbeShinzo would be able to address the aftermath effectively and quickly. Japan’s preparedness against natural disasters is well appreciated. — Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2019

India stands in solidarity with Japan at this difficult hour. Personnel of the Indian Navy, in Japan on a scheduled visit, will be happy to assist immediately. — Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2019

(इनपुट भाषा)