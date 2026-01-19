  • Hindi
सिर्फ 2 घंटे के लिए क्यों भारत आये शेख मोहम्मद बिन जायद? PM मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ गले लगाकर किया स्वागत | PHOTOS

UAE के राष्ट्रपति दो घंटे के लिए दिल्ली आए हैं, यहां उनका एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया और गले मिलकर अभिवादन किया. ये मुलाकात दोनों देशों के करीबी संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

Published: January 19, 2026 6:25 PM IST
दिल्ली में दो घंटे के लिए UAE के राष्ट्रपति का आगमन, दोनों देशों के बीच करीबी संबंधों और द्विपक्षीय सहयोग को दर्शाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचे और गले मिलकर उनका स्वागत किया. इस दौरान एयरपोर्ट पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे. एयरपोर्ट के आसपास हाई सिक्योरिटी व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति का स्वागत समारोह आयोजित किया गया.

सूत्रों के अनुसार, UAE के राष्ट्रपति की यह अचानक यात्रा मुख्य रूप से द्विपक्षीय सहयोग और सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, और तकनीकी क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से की गई. प्रधानमंत्री मोदी और UAE के राष्ट्रपति ने शिष्टाचार के बाद सीधे वार्ता की और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं. दोनों नेताओं के आर्थिक सहयोग, निवेश के अवसर और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचार-विमर्श करने की उम्मीद है.

