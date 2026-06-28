Explainer: UCC और धर्मांतरण कानून का 'तीन राज्यों वाला मॉडल' क्या है? उत्तराखंड, गुजरात और असम से बंगाल क्या सीख सकता है?

उत्तराखंड, गुजरात और असम ने समान नागरिक संहिता (UCC) और धर्मांतरण कानूनों को अलग-अलग तरीके से लागू किया है. इन राज्यों के अनुभव बताते हैं कि मजबूत कानूनी ढांचा, प्रशासनिक तैयारी और संवैधानिक संतुलन किसी भी ऐसे कानून की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं.

Written by: Tanuja Joshi Edited by: Tanuja Joshi
Published: June 28, 2026, 1:51 AM IST
Explainer: UCC और धर्मांतरण कानून का 'तीन राज्यों वाला मॉडल' क्या है? उत्तराखंड, गुजरात और असम से बंगाल क्या सीख सकता है?
  • उत्तराखंड ने 2024 में देश का पहला राज्य बनकर UCC लागू करने की शुरुआत की.
  • गुजरात और असम ने अपने-अपने सामाजिक ढांचे के अनुसार UCC मॉडल तैयार किया.
  • तीनों राज्यों में धर्मांतरण कानूनों को जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन रोकने पर केंद्रित किया गया.
  • पश्चिम बंगाल के लिए सबसे बड़ी सीख मजबूत कानूनी तैयारी और संवैधानिक संतुलन बनाए रखना है.

भारत में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) और धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लेकर बहस लगातार तेज होती रही है. उत्तराखंड इस दिशा में पहला राज्य बना जिसने 2024 में UCC लागू किया. इसके बाद गुजरात और असम ने भी अपने-अपने कानूनों को आगे बढ़ाया. हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी संकेत दिया है कि वो गुजरात और असम के मॉडल की स्टडी कर आगे बढ़ेगी.

उत्तराखंड का मॉडल

उत्तराखंड ने फरवरी 2024 में UCC लागू कर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों के लिए समान नागरिक कानून का ढांचा तैयार किया. इसका मकसद अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के बजाय एक समान नागरिक व्यवस्था बनाना था. राज्य सरकार ने कानून लागू करने से पहले विशेषज्ञ समिति गठित की और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराई.

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साथ ही उत्तराखंड के संशोधित धर्म स्वतंत्रता कानून में बल, धोखे, प्रलोभन या गलत जानकारी देकर धर्म परिवर्तन को गैर-जमानती अपराध बनाया गया. सरकार का कहना है कि इसका मकसद स्वैच्छिक धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए अवैध धर्मांतरण रोकना है.

गुजरात का मॉडल

गुजरात ने UCC लागू करने से पहले विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर कानून तैयार किया। राज्य पहले से ही अपने संशोधित धर्म स्वतंत्रता कानून के कारण चर्चा में रहा है. इसमें अंतरधार्मिक विवाह के जरिए कथित अवैध धर्मांतरण को लेकर सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं.

राज्य सरकार का तर्क है कि कानून का उद्देश्य जबरन, धोखे या दबाव में होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है. वहीं आलोचकों का कहना है कि ऐसे कानूनों के लागू होने के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है.

असम का मॉडल

असम ने 2026 में UCC विधेयक पारित किया और पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना जिसने इस दिशा में कदम बढ़ाया. कानून में बहुविवाह पर रोक, लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण और समान उत्तराधिकार जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं. साथ ही अनुसूचित जनजातियों (ST) को कानून के दायरे से बाहर रखा गया ताकि उनकी पारंपरिक व्यवस्थाएं प्रभावित न हों.

असम सरकार ने धर्मांतरण से जुड़े मुद्दों को बाल विवाह, अवैध घुसपैठ और प्रशासनिक निगरानी जैसे व्यापक विषयों से भी जोड़कर देखा है. सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करना है.

तीनों राज्यों में क्या समान है?

उत्तराखंड, गुजरात और असम के मॉडल में कुछ समान विशेषताएं दिखाई देती हैं. तीनों राज्यों ने विशेषज्ञ समितियों की मदद से कानून तैयार किए। कानूनों में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और परिवार से जुड़े मामलों में समानता पर जोर दिया गया. धर्मांतरण कानूनों में बल, धोखे, लालच या दबाव के जरिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना गया. साथ ही प्रशासनिक निगरानी और दस्तावेजी प्रक्रिया को भी मजबूत किया गया.

पश्चिम बंगाल के लिए क्या सीख?

अगर पश्चिम बंगाल भविष्य में ऐसा कानून लाता है तो सबसे पहले उसे एक स्वतंत्र न्यायिक या विशेषज्ञ समिति गठित करनी होगी. कानून का मसौदा संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के अनुरूप होना चाहिए ताकि भविष्य में न्यायिक चुनौती का सामना किया जा सके.

इसके अलावा कानून में साफ रूप से ये परिभाषित करना जरूरी होगा कि कौन-से काम अवैध माने जाएंगे और कौन-से पूरी तरह स्वैच्छिक धार्मिक निर्णय की श्रेणी में आएंगे. अनुसूचित जनजातियों और स्थानीय परंपराओं से जुड़े मुद्दों पर भी संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना होगा. प्रशासनिक मशीनरी, डिजिटल पंजीकरण व्यवस्था और व्यापक जन-जागरूकता अभियान भी किसी भी कानून के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होंगे.

हालांकि, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि UCC और धर्मांतरण कानूनों को लेकर देश में अलग-अलग राजनीतिक और कानूनी मत हैं. कई प्रावधानों को अदालतों में चुनौती भी दी गई है. इसलिए किसी भी राज्य के लिए कानून बनाते समय संवैधानिक प्रावधानों, न्यायालयों के निर्देशों और सभी पक्षों की राय को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण रहेगा.

UCC क्या है?
UCC यानी समान नागरिक संहिता, जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों के लिए सभी नागरिकों पर समान कानून लागू करने की अवधारणा है.

उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य क्यों बना?
उत्तराखंड ने 2024 में व्यापक UCC कानून पारित कर देश में पहली बार समान नागरिक संहिता लागू करने का कदम उठाया.

धर्मांतरण विरोधी कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इन कानूनों का घोषित उद्देश्य बल, धोखे, दबाव या प्रलोभन के जरिए कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना और स्वैच्छिक धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है.

असम मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
असम ने UCC में अनुसूचित जनजातियों को छूट दी और बहुविवाह पर रोक, समान उत्तराधिकार और लिव-इन पंजीकरण जैसे प्रावधान जोड़े.

पश्चिम बंगाल के लिए सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है?
मजबूत संवैधानिक आधार, स्पष्ट कानूनी परिभाषाएं, विशेषज्ञ समिति, प्रशासनिक तैयारी और जन-जागरूकता किसी भी ऐसे कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की प्रमुख शर्तें हो सकती हैं.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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