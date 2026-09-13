2029 से पहले 21 राज्यों में UCC लागू करने की तैयारी, अमित शाह ने बताया BJP का प्लान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाएगा. शाह ने यह बात रविवार को मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान कही. अमित शाह ने कहा कि देश में कई राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है. अब भाजपा और एनडीए की सरकार वाले बाकी राज्यों में भी इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा. उन्होंने साफ किया कि 2029 से पहले 21 राज्यों में UCC लागू करने का लक्ष्य रखा गया है.
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई बड़े और लंबे समय से लंबित फैसले लिए गए हैं. सरकार ने संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहतर बनाने और पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए किया है. शाह ने कहा कि साल 2014 के बाद देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है. उनके मुताबिक पहले भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद जैसे मुद्दे राजनीति पर हावी थे, लेकिन अब प्रदर्शन और विकास के आधार पर राजनीति आगे बढ़ रही है.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ भी सख्त नीति अपनाई है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, नक्सलवाद पर नियंत्रण और पूर्वोत्तर की समस्याओं के समाधान जैसे कदम उठाए गए हैं. अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है. इसी संकल्प को जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक देशभर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाएगी.
उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जिला, लोकसभा, विधानसभा और बूथ स्तर तक लोगों से संपर्क किया जाएगा. अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर उनके जनसेवा के कार्यों को जनता तक पहुंचाना भी है.
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में खुद को हमेशा ‘प्रधान सेवक’ के तौर पर पेश किया है. भाजपा का दावा है कि देश अब विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. (IANS Hindi)
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