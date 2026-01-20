By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
हाथ में सिगरेट, 140 की रफ्तार और बर्थडे का जश्न बना मातम; उदयपुर हादसे में 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत, देखें वीडियो
उदयपुर में जन्मदिन की खुशी तेज रफ्तार की भेंट चढ़ गई. 140 किमी प्रति घंटे की स्पीड से कार चलाने के दौरान हुए हादसे में चार दोस्तों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं.
Udaipur Accident: राजस्थान के उदयपुर में एक जन्मदिन की खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गईं. 17 जनवरी की तड़के करीब 3 बजे, छह दोस्त कार से सफर कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार और लापरवाही ने चार जिंदगियां छीन लीं. यह हादसा सविना थाना क्षेत्र में अहमदाबाद बाइपास पर हुआ, जहां दो कारों की टक्कर के बाद एक कार बुरी तरह पलट गई.
हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसने इस दुर्घटना को और भी भयावह बना दिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि ड्राइवर शेर मोहम्मद एक हाथ में सिगरेट लिए, तेज म्यूजिक के बीच कार को 100, फिर 120 और आखिर में 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ले जाता है. पीछे बैठा एक दोस्त बार-बार उसे इतनी तेज गाड़ी न चलाने की गुहार लगाता नजर आता है, लेकिन ड्राइवर रफ्तार कम नहीं करता.
हादसे में 4 युवकों की मौत
रिकॉर्डिंग शुरू होने के महज 1 मिनट 10 सेकंड बाद ही कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कारें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे के बाद कार में फंसे युवक करीब 10 मिनट तक मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन जब तक लोग मौके पर पहुंचे, चार युवकों की मौत हो चुकी थी. दो अन्य गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं.
यहां देखें वीडियो-
#Udaipur, Ahmedabad Hwy ⚠️
Too Swift desires at 120kmph+
1. Smoking while driving
2. Seat belt lights ON
3. Infotainment with Video Clip running
4 Dead, 2 injured#DriveResponsibly⚠️ @DriveSmart_IN @dabir @abhi_kulkarni85
pic.twitter.com/0BP9rh70qX
— Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) January 19, 2026
बताया जा रहा है कि सभी दोस्त सविना इलाके के नेला तालाब के पास ‘मेहफिल-ए-मिलाद’ कार्यक्रम में शामिल होकर चाय पीने जा रहे थे. यह सफर एक दोस्त के जन्मदिन के जश्न का हिस्सा था, जो देखते ही देखते जिंदगी का आखिरी सफर बन गया.
यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार, नशे जैसी लापरवाही और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के खतरनाक परिणामों की याद दिलाता है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो को सबूत के तौर पर शामिल किया गया है. यह घटना युवाओं के लिए एक कड़ा सबक है कि कुछ सेकंड की मस्ती पूरे परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे सकती है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें