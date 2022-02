नई दिल्ली: महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray), एनसीपी नेता शरद पवार (Sharad Pawar) और तेलंगाना के सीएम केसीआर (KCR) के बीच आज मीटिंग हुई. केसीआर ने पहले उद्धव फिर शरद पवार से मुलाकात की. इस दौरान केसीआर ने कहा कि देश में परिवर्तन की ज़रूरत है और देश सही दिशा में नहीं जा रहा है. मुलाकात के बाद केसीआर ने कहा कि इस समय देश जिस तरह से चलाया जा रहा है, उसमें बदलाव होना चाहिए. इस बात पर हम लोग (उद्धव, शरद पवार) सहमत भी हैं कि देश में परिवर्तन होना चाहिए. देश का माहौल इससे अधिक खराब नहीं होना चाहिए. नाजायज और गलत के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं. केसीआर ने कहा कि वह देश के कुछ और नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और इसके बाद एजेंडा जारी किया जाएगा.Also Read - Rahul Bajaj Passed Away: राहुल बजाज का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा, उद्धव ठाकरे का निर्देश

प्रेस कॉन्फ्रेस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश में इस समय बदले की भावना से काम हो रहा है. उद्धव ने मुस्लिमों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की ओर इशारा करते हुए कहा कि हिंदू बदला लेने वालों में से नहीं है. हमारा हिंदू ऐसा नहीं है.

Today, we discussed solutions to the problems our country is facing, be it poverty or farmers’ issues. We did not have much of a political discussion, because the issue is development… we will again hold discussions later: NCP chief Sharad Pawar, post-meeting Telangana CM KCR pic.twitter.com/KtM2e3RQWk

