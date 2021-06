नई दिल्ली: महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने आज पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से मुलाकात की. पीएम मोदी से सीएम उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण, जीएसटी सहित कई और मुद्दों पर बात की. माना जा रहा है कि पीएम और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच मुलाक़ात काफी अहम है और इसकी काफी चर्चा भी हो रही है. Also Read - पीएम नरेंद्र मोदी से मिले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण और चक्रवात ताउते पर हुई चर्चा

पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे. इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बात कर बेबाकी से जवाब भी दिए. बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने वाले उद्धव ठाकरे की पीएम मोदी से मुलाकात की काफी चर्चा हो रही है. उद्धव ठाकरे से इस तरह के सवाल भी मीडिया द्वारा किये गए. इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम राजनीतिक रूप से साथ नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है. मैं कोई नवाज़ शरीफ (Nawaz Sharif) (पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री) से मिलने नहीं गया था. (Main koi Nawaz Sharif se milne nahi gaya tha). इस तरह से व्यक्तिगत मुलाकात में कुछ गलत नहीं है. Also Read - ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा- फ्री वैक्सीन की घोषणा में 4 महीने लग गए, बहुतों को जान गंवानी पड़ी

We may not be politically together but that doesn’t mean our relationship has broken. ‘Main koi Nawaz Sharif se nahi milne gaya tha’ (I didn’t go to meet Nawaz Sharif). So if I meet him (PM) separately in person, there is nothing wrong with it: Maharashtra CM Thackeray in Delhi pic.twitter.com/zQQir5t5ZD Also Read - देश 1970 में चेचक से, 2011 में पोलियो से मुक्त हो गया था, पीएम की टीकाकरण पर टिप्पणी वैज्ञानिकों का अपमान: कांग्रेस

— ANI (@ANI) June 8, 2021