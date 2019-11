मुंबई: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना के साथ मुख्यमंत्री पद की साझेदारी को लेकर जारी गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. फडणवीस ने महाराष्ट्र में सरकार का गठन न हो पाने को लेकर पूरी सरह से शिवसेना को दोष दिया था. हालांकि फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उनके सभी आरोपों का जवाब देते हुआ कहा कि फडणवीस झूठ बोल रहे थे. ठाकरे ने कहा कि खुद अमित शाह उनसे बात करने के लिए मुंबई आए थे. उन्होंने कहा कि वे बाला साहेब की तरह सच के साथ खड़े रहे.

उद्धव ठाकरे ने कहा, “मैंने बालासाहेब से वादा किया था कि एक दिन शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और मैं उस वादे को पूरा करूंगा, इसके लिए मुझे अमित शाह और देवेंद्र फड़नवीस की जरूरत नहीं है.” उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि उन्होंने बीजेपी के साथ चर्चा के लिए दरवाजे कभी बंद नहीं किए. ठाकरे ने कहा, “उन्होंने (भाजपा) हमसे झूठ बोला इसलिए हमने उनसे बात नहीं की। हमने अभी तक एनसीपी के साथ बातचीत नहीं की है.”

Uddhav Thackeray: I had promised Balasaheb that there will be a Shiv Sena Chief Minister one day, and I will fulfill that promise, I don’t need Amit Shah and Devendra Fadnavis for that. pic.twitter.com/F1T1m0mhGn

— ANI (@ANI) November 8, 2019