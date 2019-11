नयी दिल्ली: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया. आदित्य पहले सोनिया के आवास पहुंचे और फिर उन्होंने मनमोहन सिंह से भेंट की.

Delhi: Shiv Sena leader Aaditya Thackeray at Congress interim president Sonia Gandhi’s residence to invite her for the swearing-in ceremony of Uddhav Thackeray as the Chief Minister of #Maharashtra , tomorrow. https://t.co/8HXDkuFicN pic.twitter.com/Y399YsClJQ

मुलाकात के बाद आदित्य ने कहा कि उन्होंने भेंट की है क्योंकि इन दोनों नेताओं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद की जरूरत है. सूत्रों के मुताबिक आदित्य ने महाराष्ट्र में अपने पिता के नेतृत्व में सरकार गठन के लिए सहयोग को लेकर सोनिया का आभार प्रकट किया और उन्हें बृहस्पतिवार की शाम मुंबई में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया. सूत्रों का कहना है कि अभी दोनों नेताओं के शपथ ग्रहण में शामिल होने को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, हालांकि कुछ खबरों में कहा गया है कि दोनों नेता सम्भवतः शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हों.

Delhi: Shiv Sena leader Aaditya Thackeray at Former Prime Minister Dr Manmohan Singh’s residence to invite him for the swearing-in ceremony of Uddhav Thackeray as the Chief Minister of #Maharashtra, tomorrow. pic.twitter.com/QQznDYSfoc

— ANI (@ANI) November 27, 2019