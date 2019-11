नई दिल्लीः लगभग महीनें भर चली राजनीतिक रस्साकसी के बाद अब महाराष्ट्र में उठा पटक और पार्टियों की मीटिंग बंद हो गई है. अब यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि महाराष्ट्र के अगले सीएम शिवसेना(Shivsena) प्रमुख उद्धव ठाकरे ही होंग. आज से महाराष्ट्र में ठाकरे राज होगा. आज (28 नवंबर) शाम 6 बजकर 40 मिनट पर दादर के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. उनके अलावा छह अन्य नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे. इनमें शिवसेना और एनसीपी के दो-दो मंत्रियों के साथ कांग्रेस के बालासाहेब थोरात और अशोक चव्हाण का नाम सामने आया है.

मुख्यमंत्री पद समारोह के आयोजन की भव्य तैयारी की गई है और इसमें लगभग सभी दलों के बड़े नेताओं को शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है. बता दें कि उद्धव ठाकरे के शपथ के लिए जो मंच तैयार किया जा रहा है वह शनिवार वाड़ा की तर्ज पर बनाया है क्योंकि शनिवार वाड़ा की लिए कहा जाता है कि वहां सदियों से पेशवाओं का ही राज चलता था.

Mumbai: Shiv Sena chief and ‘Maha Vikas Aghadi’ leader, Uddhav Thackeray will take oath as the Chief Minister of #Maharashtra today, visuals from outside Matoshree (Thackeray residence). pic.twitter.com/lHkbTvu398

— ANI (@ANI) November 28, 2019