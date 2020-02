नई दिल्ली: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिले. महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी की उद्धव की यह पहली यात्रा है. उद्धव के साथ उनके पुत्र आदित्य ठाकरे भी प्रधानमंत्री से मिले. आदित्य राज्य सरकार में मंत्री भी हैं.

Delhi: Chief Minister of Maharashtra, Uddhav Thackeray as well as Minister in Maharashtra Government, Aaditya Thackeray called on PM Narendra Modi, today. pic.twitter.com/tkbBewcEpO

