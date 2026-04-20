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Udhampur Bus Accident: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 15 लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. सोमवार को रामनगर से उधमपुर जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी.

Published date india.com Updated: April 20, 2026 12:03 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Udhampur Bus Accident: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 15 लोगों की मौत
Image- PTI

Udhampur Bus Accident News: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सोमवार (20 अप्रैल 2026) को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक यात्री बस के गहरी खाई में गिर जाने से कम से कम 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में 20 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

यह दुर्घटना जिले के कानोट गांव के पास उस समय हुई जब रामनगर से उधमपुर जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गई. स्थानीय सूत्रों और प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, बस एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी.

गिरते ही बस के उड़े परखच्चे

एक तीखे मोड़ पर चालक ने अचानक वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण बस लगभग 100 फीट गहरी और पथरीली ढलान से लुढ़कते हुए नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही चीख-पुकार मच गई. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और प्रशासन को सूचित किया.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं. उधमपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजीव गुप्ता ने बताया कि सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया है. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि मृतकों के शवों को निकालने के प्रयास जारी हैं. प्रशासन ने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी की है।

नेताओं ने जताया शोक

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बताया कि उन्होंने उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा से बात की है. उन्होंने कहा, “रामनगर से उधमपुर जा रही बस के साथ कानोट गांव में हुए दुखद हादसे के बारे में जानकर गहरा धक्का लगा. बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया है. घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है और हम स्थानीय प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में हैं.”

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस घटना को दिल दहला देने वाला बताया. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, “मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. मैंने जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाए.”

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इसके साथ ही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी हादसे पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने एक्स पर लिखा, “उधमपुर-रामनगर बस दुर्घटना से बहुत दुखी हूं जिसमें कई लोगों की जान चली गई. शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं.”

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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