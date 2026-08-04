DMK नेता उदयनिधि को घर से उठाकर ले गई पुलिस, जानें किस मामले में हुई कार्रवाई | VIDEO

तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि पर अभिनेत्री तृषा (Trisha Krishnan) और मुख्यमंत्री विजय के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है.

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उदयनिधि को अभिनेत्री तृषा के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए हिरासत में लिया गया है. (Photo: ANI)

DMK नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में लिया है. पुलिस ने तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि (Udhayanidhi) को उनके चेन्नई स्थित घर से हिरासत में लिया गया है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, उदयनिधि पर अभिनेत्री तृषा (Trisha Krishnan) और मुख्यमंत्री विजय (CM Vijay) के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है. इसे लेकर उदयनिधि के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई थी. एक दिन पहले ही उनकी रैली में अभिनेत्री तृषा के खिलाफ नारे लगाए गए थे.

क्या है पूरा मामला?

उदयनिधि के खिलाफ यह कार्रवाई तब हुई, जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ (TVK) ने पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. यह शिकायत विपक्ष के नेता की तरफ से अभिनेत्री तृषा कृष्णन के बारे में कथित तौर पर की गई टिप्पणियों को लेकर की गई थी.TVK की तंजावुर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट महिला विंग की ऑर्गनाइज़र एस. भैरवी ने तंजावुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. तमिलनाडु पुलिस ने तंजावुर में उस घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया था जहां DMK नेता ठहरे हुए थे.

रिपोर्ट के मुताबिक, स्टालिन ने कावेरी जल विवाद पर तंजावुर में एक जनसभा के दौरान ये टिप्पणियां की थीं. कार्यक्रम को संबोधित करते समय, तमिलनाडु के विपक्ष के नेता (LoP) की बात में भीड़ के एक हिस्से ने ‘तृषा, तृषा’ के नारे लगाकर बाधा डाली. उन्होंने थोड़ी देर के लिए बात रोकी और कहा, ‘पानी कहीं और पहुंचे या न पहुंचे, वहां जरूर पहुंचना चाहिए,’ और फिर साफ किया कि वह कावेरी नदी की बात कर रहे थे.

#WATCH | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against actor Trisha and CM Vijay. Slogans directed at actor Trisha were raised at his rally yesterday. pic.twitter.com/JUk7cpaTdG — ANI (@ANI) August 4, 2026

TVK की शिकायत में क्या?

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, TVK ने आरोप लगाया है कि उदयनिधि स्टालिन ने ‘तृषा’ के नारों का जवाब एक अश्लील और दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी से दिया. शिकायत में स्टालिन और DMK IT विंग के अधिकारियों पर जानबूझकर महिलाओं का अपमान करने और अभिनेत्री व आम महिलाओं को मानसिक तनाव देने का आरोप लगाया गया. इसमें यह भी कहा गया कि MK स्टालिन के नेतृत्व वाली पार्टी ने जानबूझकर इस घटना का 2 मिनट से ज्यादा का वीडियो X (पहले ट्विटर) पर वायरल किया.

TVK ने DMK पर बोला हमला

TVK के राष्ट्रीय प्रवक्ता पाझा सेल्वाकुमार ने नई दिल्ली में NCW के पास भी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. जैसे ही विवाद बढ़ा, TVK के नेताओं (जिनमें आधव अर्जुन और एन. आनंद शामिल हैं) ने द्रविड़ मुनेत्र कझगम (DMK) की कड़ी निंदा की. उन्होंने उनके व्यवहार को ‘बेहद घिनौना’ बताया और कहा कि ऐसी हरकतें ‘अरिवलयम परिवार (DMK)’ की मानसिकता, राजनीतिक संस्कृति और गिरते स्तर को उजागर करती हैं. तमिलनाडु BJP के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने भी DMK नेता की आलोचना की. उन्होंने स्टालिन की कथित टिप्पणियों को ‘घिनौना, अश्लील, भद्दा और शर्मनाक’ बताया.