सनातन को खत्म करने का बयान Well Planned है : BJP

DMK नेता, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन को लेकर दिए गए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin के बेटे के इस बयान की हर तरफ जमकर आलोचना हो रही है. इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का कहना है कि इस तरह का बयान बहुत सोच-समझकर एक प्लान के तहत दिया गया है. उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री के बेटे ने I.N.D.I.A के मुंबई मीटिंग के बाद जिस तरह का बयान दिया है वह Well Planned स्टेटमेंट है ऐसा मुझे लगता है. हर वक्त सनातन हिंदू धर्म पर इस तरह के कमेंट करके उसे मिटाने की बात करते हैं. लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा.’

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, ‘मुझे लगता है हिंदू धर्म के सभी लोगों को इनका विरोध करना चाहिए. हमेशा से इनकी नीति और कृत्य हिंदू धर्म के नाश की रही है. ये लोग अल्पसंख्यकों के वोट पाने के लिए हिंदू धर्म पर इस तरह के हमले हमेशा करते रहते हैं. मैं उनका विरोध करता हूं, उन्हें आगे से इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए. इस संबंध में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए.’

उन्होंने आगे कहा, ‘I.N.D.I.A की बैठक के बाद उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान दिया. ऐसे में इस गठबंधन में हिंदूवादी पार्टियां और अन्य पार्टियों को भी इस पर अपनी राय देनी चाहिए. क्या उनका मत भी वैसा ही है, जैसा उदयनिधि स्टालिन का है. अगर कांग्रेस सहित I.N.D.I.A की अन्य पार्टियां इस पर अपना मत नहीं देते हैं तो माना जाएगा कि वे भी उदयनिधि स्टालिन के मत से सहमत हैं. ‘