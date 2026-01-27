By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
UGC के वो नियम क्या हैं जिनपर मचा है बवाल? आसान भाषा में समझें पूरा विवाद
UGC New Rules Controversy: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी नए नियम को लेकर देशभर के शिक्षण संस्थानों में तनाव की स्थिति है. आखिर इस नए कानून में ऐसा क्या है जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों में भारी नाराजगी है.
UGC News Rules Row: देशभर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के एक नए नियम को लेकर इन दिनों घमासान मचा हुआ है. सोशल मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पर बहस छिड़ी है. बरेली के एक मजिस्ट्रेट, अलंकार अग्निहोत्री ने तो इस नियम के विरोध में अपना इस्तीफा तक दे दिया है. आखिर यह नियम क्या है और इसे लेकर इतना गुस्सा क्यों है?
13 जनवरी, 2026 को UGC ने ‘उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026’ (Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026) लागू किए हैं.
क्या है UGC का नया नियम?
UGC का कहना है कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में SC, ST और OBC छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. आंकड़ों के मुताबिक, 2020 से 2025 के बीच भेदभाव की शिकायतों में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद अदालतों ने भी इस दिशा में सख्त कदम उठाने के सुझाव दिए थे.
नए नियम के तहत क्या होगा?
सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को ये बदलाव करने होंगे.
- 24×7 हेल्पलाइन- भेदभाव की शिकायत के लिए चौबीसों घंटे चालू रहने वाली हेल्पलाइन.
- इक्विटी कमेटी और स्क्वाड- कैंपस में निगरानी के लिए विशेष कमेटियों का गठन.
- इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर- पिछड़ी जातियों के छात्रों को समान अवसर देने के लिए केंद्र.
- सख्त कार्रवाई- नियम न मानने वाले कॉलेजों का फंड रोका जा सकता है या उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है.
विरोध की मुख्य वजह
इस पूरे विवाद की जड़ इस नियम का सेक्शन 3(C) है. विरोध करने वालों और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालों का मानना है कि यह नियम समानता के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है.
याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां
आरोप है कि यह नियम अभिव्यक्ति की आजादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है. विरोधियों का कहना है कि यह नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वघोषित अपराधी की तरह देखता है. याचिका में कहा गया है कि यह UGC अधिनियम 1956 की मूल भावना के खिलाफ है.
छात्र और शिक्षक क्यों नाराज हैं?
सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों ने इस नियम में कई खामियां गिनाई हैं, जो उनके अनुसार कैंपस के माहौल को बिगाड़ सकती हैं. सबसे पहले झूठी शिकायतों का डर है. छात्रों का कहना है कि नियम में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ किसी सजा या कार्रवाई का जिक्र नहीं है. इससे किसी भी छात्र का करियर बिना सबूत के बर्बाद किया जा सकता है.
अस्पष्ट परिभाषा, प्रतिनिधित्व की कमी
भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, जिससे किसी भी सामान्य व्यवहार को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है. जो इक्विटी कमेटी फैसले लेगी, उसमें सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं बनाया गया है. इक्विटी स्क्वाड को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, जिसका गलत इस्तेमाल होने की आशंका है.
एक तरफ UGC का मानना है कि कैंपस को सुरक्षित और भेदभाव मुक्त बनाने के लिए कड़ी निगरानी जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों का एक बड़ा हिस्सा इसे एकतरफा और खतरनाक मान रहा है. मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में है, जहां यह तय होगा कि क्या ये नियम वाकई समानता लाएंगे या फिर आपसी दरार को और गहरा करेंगे.
