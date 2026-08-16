NEET के बाद NTA की इस परीक्षा में मिली गड़बड़ी, अब दोबारा होगा एग्जाम; यहां देखें पूरा शेड्यूल

UGC NET Re-Exam: यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा पर NTA ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी. क्योंकि इन तीनों पेपर को लेकर NTA के पास कई उम्मीदवारों की शिकायतें पहुंची थीं. इन शिकायतों में प्रश्नों और उनके विकल्पों में अलग-अलग तरह की गलतियों का जिक्र किया गया था. इसके बाद, NTA ने इन शिकायतों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई. फिर कमेटी ने तीनों पेपर की विस्तार से जांच की और कई खामियां सामने आईं, जिसके बाद री-एग्जाम कराने का फैसला लिया गया है.
NTA की कमेटी ने बताया कि अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के प्रश्नपत्रों में टाइपिंग की गलती के साथ कई जगह तथ्यात्मक और ट्रांसलेशन से जुड़ी समस्याएं भी मिलीं. कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम गलत लिखे गए थे और कई किताबों के शीर्षक बिगड़े हुए या गलत तरीके से छपे थे. साथ ही प्रश्नों की भाषा और शब्दों में भी गड़बड़ी मिली. कई सवालों में व्याकरण संबंधी गलतियां, लिंग और वचन का तालमेल और संख्या समझौते की गलतियां, विराम चिह्न गलतियां और स्थापित अवधारणाओं के लिए गैर-मानक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. कमेटी ने यह भी पाया कि बड़ी संख्या में ऐसे सवाल दोहराए गए थे, जो पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके थे.
नए शेड्यूल के मुताबिक, अंग्रेजी की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर 2026 को शिफ्ट 1 में होगी. इसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा. इसी दिन कॉमर्स का री-एग्जाम शिफ्ट 2 में होगा, जिसकी परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी. वहीं समाजशास्त्र (Sociology) की दोबारा परीक्षा 10 सितंबर 2026 को शिफ्ट 1 में होगी और इसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा.
UGC-NET June 2026, conducted by the National Testing Agency (NTA) | In respect of three subjects, namely English, Commerce, and Sociology, NTA had received several complaints on multiple errors in these papers. Accordingly, NTA formed a committee to enquire into and look into… pic.twitter.com/urFtbfONCd
— ANI (@ANI) August 16, 2026
NTA के इस फैसले के बाद अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के उम्मीदवारों के लिए री-एग्जाम बड़ा अपडेट है. परीक्षा में पहले सामने आई गलतियों को देखते हुए एजेंसी ने दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, ताकि उम्मीदवारों को निष्पक्ष और सही तरीके से परीक्षा देने का मौका मिल सके. उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपनी पेपर की डेट, शिफ्ट टाइमिंग नोट कर लें और NTA की ओर से जारी होने वाली आगे की जानकारी पर नजर रखें. खास तौर पर एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी नजरअंदाज न करें.
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