नई दिल्ली : आधार कार्ड (Aadhaar Card) के दुरुपयोग की कई खबरें आपने पढ़ी और सुनी होंगी. किसी के आधार कार्ड दुरुपयोग गैरकानूनी तो है, लेकिन अभी तक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को इस संबंध में किसी तरह की कार्रवाई का अधिकार नहीं था. भारत सरकार ने UIDAI को आधार अधिनियम (Aadhaar Act) का पालन न करने वालों के खिलाफ एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दे दिया है.Also Read - NIA arrests Bangladeshi Terrorist: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी आतंकवादी गिरफ्तार

गौरतलब है कि इस संबंध में कानून पहले ही पारित हो चुका है. अब दो साल बात इन नियमों की अधिसूचना जारी की गई है. UIDAI आधार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकता है. दोषियों के खिलाफ एक करोड़ तक का जुर्माना लगाने का अधिकार UIDAI को होगा. सरकार ने 2 नवंबर को ही UIDAI नियम, 2021 की अधिसूचना जारी की थी. Also Read - Aadhaar Card Update: आधार से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए सिर्फ इस नंबर पर करें कॉल, UIDAI ने कहा- 12 भाषाओं में...

UIDAI के निर्देशों का उल्लंघन होने पर शिकायत दर्ज की जा सकती है. नियुक्त अधिकारी इन मामलों पर सुनवाई करेंगे और उल्लंघन करने वाले पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं. यही नहीं उनके फैसलों के खिलाफ दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील भी की जा सकती है. Also Read - How to Download E-Aadhaar Card: ई-आधार को कैसे करें डाउनलोड? | Latest Aadhaar Video