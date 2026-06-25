मोहर्रम जुलूस में वैन टांगी, फिर किया जोरदार धमाका; सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

Ujjain News: उज्जैन के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन पर लटकी वैन में विस्फोट का वीडियो वायरल हुआ. मामले में चार लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई.

Written by: Rishabh Kumar
Updated: June 25, 2026, 10:47 PM IST
मोहर्रम जुलूस में वैन टांगी, फिर किया जोरदार धमाका; सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video
  • मोहर्रम जुलूस में क्रेन पर टांगी गई वैन
  • 40 फीट ऊंचाई पर हुआ अनोखा प्रदर्शन
  • विस्फोट जैसे वीडियो से मचा हड़कंप बड़ा
  • चार लोगों पर FIR, जांच जारी है


Ujjain News: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान एक वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है. बताया जा रहा है कि 23 जून की रात निकाले गए जुलूस में एक टाटा मैजिक वैन को क्रेन की मदद से हवा में लटकाया गया था. जुलूस में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए आसपास के इलाकों से भी लोग पहुंचे थे. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्रेन पर लटकाई गई वैन, फिर किया गया विस्फोट

वैन को करीब 40 फीट की ऊंचाई तक क्रेन से उठाया गया था. वैन के ऊपर दो युवक खड़े होकर लाल झंडे लहरा रहे थे. मौके पर मौजूद लोग इस दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड कर रहे थे. कुछ देर बाद वैन में जोरदार विस्फोट जैसा दृश्य दिखाई दिया. जिस वैन का इस्तेमाल किया गया था, उस पर “ले फिर आ गए” लिखा हुआ था. घटना के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर होने लगा और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

और पढ़ें: मंदिर पर पथराव, बसों को आग लगाई गई... उज्जैन में क्यों भड़की हिंसा? अब तक 15 गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई वीडियो

घटना से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इस कार्यक्रम के वीडियो अपलोड किए गए थे. वीडियो में अलग-अलग तरह के प्रदर्शन और आतिशबाजी जैसी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं. कुछ क्लिप में हवा में लटकी वैन के पास युवक झंडे लहराते नजर आते हैं, जबकि अन्य वीडियो में विस्फोट जैसा दृश्य दिखाई देता है. हालांकि प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कार्यक्रम में क्या-क्या गतिविधियां हुई थीं.

वीडियो पर उठे सवाल, प्रशासन से मांगा जवाब

वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने इस कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं. कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने प्रशासन से पूछा है कि क्या इस तरह की गतिविधि की अनुमति दी गई थी. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है. वहीं स्थानीय प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार यह देखा जा रहा है कि कार्यक्रम में इस्तेमाल की गई सामग्री और गतिविधियां नियमों के अनुरूप थीं या नहीं.

चार लोगों पर FIR, पुलिस कर रही जांच

उज्जैन पुलिस ने इस मामले में आयोजक, क्रेन मालिक और अन्य संबंधित लोगों सहित चार व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक जुलूस निकालने की अनुमति थी, लेकिन किसी प्रकार के विस्फोटक इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी गई थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इसमें दीपावली के दौरान उपयोग होने वाले कई रॉकेट एक साथ चलाए गए थे. अधिकारियों का कहना है कि बंद वैन के अंदर गैस का दबाव बढ़ने से विस्फोट जैसा दृश्य बना. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.