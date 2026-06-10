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Ujjwala Yojana: क्यों कम की गई उज्ज्वला स्कीम में सिलेंडरों की संख्या? सरकार का आ गया जवाब- बताई असली वजह 

Ujjwala Yojana Latest Update: केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की संख्या घटाकर 9 से 4 कर दिया है.

Written by: Parinay Kumar
Published: June 10, 2026, 7:50 PM IST
Ujjwala Yojana Latest Update
सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की संख्या घटाकर 9 से 4 कर दिया है. (AI Photo)

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: केंद्र सरकार ने हाल ही में उज्ज्वला योजना में मिलने वाले सिलेंडरों की संख्या में कटौती की है. सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की संख्या घटाकर 9 से 4 कर दिया है. अब सरकार की तरफ से इसका जवाब भी आया है. सरकार ने बताया है आखिर किन वजहों से सिलिंडर की संख्या कम की गई है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने न्यूज एजेंसी IANS को दिये इंटरव्यू में इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह कदम कुछ लाभार्थियों की तरफ से सब्सिडी वाले सिलेंडर्स के दुरुपयोग के चलते यह कदम उठाया गया है.

9 से 4 क्यों हुई सिलेंडर्स की संख्या?

न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में पुरी ने कहा कि यह कदम इस सबूत के आधार पर उठाया गया था कि कई लाभार्थियों को अतिरिक्त सिलेंडरों की जरूरत नहीं थी. साथ ही कुछ सिलेंडरों का इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए किया जा रहा था. उन्होंने कहा,’आज सुबह से ही इस बात पर काफी चर्चा हो रही है कि हमने उज्ज्वला सिलेंडर्स की संख्या 9 से घटाकर 4 क्यों कर दी है. उन्होंने कहा कि अगर आपको 4 से अधिक सिलेंडरों की जरूरत नहीं है, तो आपको और सिलेंडरों की क्या जरूरत होगी?’

और पढ़ें: आम चुनाव से पहले उज्ज्वला लाभार्थियों को मिला तोहफा, 31 मार्च 2025 तक बढ़ी LPG सब्सिडी; जानें- पहले से कितनी बढ़ी रकम?

हरदीप पुरी ने बताई वजह

उन्होंने तर्क दिया कि अगर किसी परिवार को साल में चार से अधिक सिलेंडर की जरूरत नहीं है, तो उन्हें और सब्सिडी वाले रिफिल देने का कोई ठोस कारण नहीं है. पुरी ने बताया, ‘हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें भरोसेमंद जानकारी मिली थी कि हमारे कई उज्ज्वला लाभार्थियों को असल में सिलेंडर की जरूरत नहीं थी. वे सिलेंडर ले रहे थे और या तो उसे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बेच रहे थे या कहीं और इस्तेमाल कर रहे थे.’

क्यों शुरू की गई थी उज्ज्वला स्कीम?

उन्होंने बताया कि सरकार ने यह फैसला स्कीम के इस्तेमाल के तरीके को समझने और इसके गलत इस्तेमाल के मामलों की पहचान करने के बाद लिया. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को LPG कनेक्शन और रियायती दरों पर रिफिल की सुविधा देकर स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी.

बातचीत के दौरान, पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन मॉडल की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि विपक्ष को प्रधानमंत्री द्वारा अपनाए गए विकास-केंद्रित दृष्टिकोण को समझना और अपनाना चाहिए. मंत्री के अनुसार, मतदाताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा का बार-बार समर्थन किया है, क्योंकि वे सरकार को विकास और जमीनी स्तर पर कार्यों को पूरा करने वाली सरकार के रूप में देखते हैं.

(इनपुट: IANS)

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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