UK Flight Update: कोरोना का नया स्ट्रेन (New Variant Of Coronavirus) मिलने के बाद भारत सरकार ने हाल ही में ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी थी. अब इसे नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) का बड़ा बयान सामने आया है. हरदीप पुरी ने कहा है कि ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट (UK Flight News) पर लगी रोक को आगे बढ़ाया जा सकता है.

I foresee a short extension on this temporary suspension. I don't see the extension to be long or indefinite: Union Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri on the temporary suspension of flights from the United Kingdom due to new variant of coronavirus pic.twitter.com/j4Xsl1G40m

