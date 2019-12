लंदन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बुधवार को ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बधाई दी. दोनों नेताओं ने बातचीत में व्यापार सुरक्षा, रक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर साथ काम करने का संकल्प दोहराया.

UK Government: The two leaders resolved to continue working closely together on issues such as trade, security and defence, and to step up our cooperation on climate change ahead of next year’s COP26 climate summit in Glasgow. https://t.co/eLFQ3D7tsF

— ANI (@ANI) December 18, 2019