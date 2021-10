ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों को अब 10 दिनों के लिये क्वारेंटाइन होना पड़ेगा. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है. मालूम हो कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी है, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए यह फैसला लिया गया है.Also Read - Durga Puja: बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान नाइट कर्फ्यू में मिली ढील, लेकिन पंडाल के अंदर श्रद्धालुओं को जानें की नहीं होगी इजाजत

न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया, '4 अक्टूबर से UK से भारत आने वाले सभी नागरिकों को एरपोर्ट पर आते ही यात्रा से 72 घंटे के भीतर तीन COVID-19 RT-PCR टेस्ट कराने होंगे.

UK nationals arriving in India from the UK will have to undergo mandatory quarantine at home or in the destination address for 10 days after the arrival: Sources



इसके आठ दिन बाद भी उन्हें कोविड टेस्ट से गुजरना होगा. इसके साथ ही भारत में आगमन के बाद 10 दिनों के लिए घर या गंतव्य पते पर अनिवार्य रूप से क्वारंटीन होना जरूरी होगा.

India has decided to impose reciprocity on UK nationals arriving in India from the UK. New regulations will come into effect from October 4, and will be applicable to all UK nationals arriving from the UK: Sources#COVID19

