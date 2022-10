नई दिल्ली: भारत ने यूक्रेन संघर्ष फिर भड़कने पर सोमवार को गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध का फैलना किसी के भी हित में नहीं है और सभी पक्षों को शत्रुता त्याग कर तत्काल कूटनीति एवं संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए. विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत यूक्रेन में संघर्ष के बढ़ने से बहुत चिंतित है, जिसमें बुनियादी ढांचे और नागरिक मौतों को लक्षित करना शामिल है. हम दोहराते हैं कि शत्रुता बढ़ाना किसी के हित में नहीं है. हम शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और कूटनीति और संवाद के रास्ते पर तत्काल लौटने का आग्रह करते हैं.Also Read - टीआरएस ने होर्डिंग पर दिखाया भारत का गलत नक्शा, बीजेपी सांसद ने कहा, यह भारत की अखंडता का अपमान

पिछले कुछ समय से अपेक्षाकृत शांति के बाद सोमवार को यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों में रूस के मिसाइल हमले को लेकर मीडिया के सवालों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह बात कही. Also Read - पश्चिमी देशों ने कई दशकों तक भारत को आर्म्स की आपूर्ति नहीं की: विदेश मंत्री एस. जयशंकर

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने कहा, हम सभी पक्षों से तत्काल शत्रुता छोड़ने तथा कूटनीति एवं संवाद के मार्ग पर लौटने की अपील करते हैं. भारत स्थिति सामान्य बनाने की दिशा में ऐसे सभी प्रयासों का समर्थन करने को तैयार है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष के भड़कने से भारत काफी चिंतित है जिसमें आधारभूत ढांचे को निशाना बनाया गया और नागरिकों की मौत हुई. Also Read - Russia-Ukraine war: रूस ने यूक्रेन में दागी कई मिसाइलें, राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले हमें नक्शे से मिटाने की कोशिश

India is deeply concerned at escalation of conflict in #Ukraine, incl targeting of infrastructure & civilian deaths. We reiterate escalation of hostilities is in no one’s interest. We urge immediate cessation of hostilities & urgent return to the path of diplomacy & dialogue: MEA pic.twitter.com/mHsvB0SLVt

— ANI (@ANI) October 10, 2022