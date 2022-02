Ukraine Russia Crisis Latest Update: यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव के बीच भारतीय दूतावास के अधिकारियों के परिवारों को भी वापस स्वदेश लौटने को कहा गया है. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया, ‘यूक्रेन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के परिवारों को भारत वापस जाने के लिए कहा गया है.’ इससे पहले कीव स्थित भारतीय दूतावास ने छात्रों और भारतीय नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की थी. एडवाइजरी में कीव स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सभी भारतीय छात्रों और नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द देश छोड़ दें.Also Read - Ukraine Russia Crisis: यूक्रेन में रह रहे भारतीय, छात्र जल्द छोड़ दें देश- दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी

Families of Indian Embassy officials in Ukraine have been asked to move back to India: Sources pic.twitter.com/lM91EhGlKS

