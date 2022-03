Russia Ukraine Latest News: यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने बुधवार रात एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से बात की. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा हुई. मालूम हो कि यूक्रेन में रूस के हमले के बाद PM मोदी और पुतिन की यह दूसरी बातचीत है. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी को पुतिन से बातचीत में हिंसा को तत्काल समाप्त करने की अपील की थी और राजनयिक वार्ता और वार्ता के रास्ते पर लौटने के लिए सभी पक्षों से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया था.Also Read - UP: यूक्रेन में फंसी मेडिकल छात्रा, ग्राम प्रधान रहते कैसे विदेश पढ़ाई करने पहुंच गई, जांच शुरू

PM Narendra Modi spoke on phone today with Russian President Vladimir Putin. The leaders reviewed the situation in Ukraine, especially in Kharkiv where many Indian students are stuck. They discussed the safe evacuation of the Indian nationals from the conflict areas.

