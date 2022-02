Ukraine Russia War: यूक्रेन में फंसे 219 भारतीय नागरिक वापस लाए गए हैं. यूक्रेन से 219 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान मुंबई पहुंचा है. ये विमान रोमानिया से होते हुए मुंबई पहुंचा है. ये पहली उड़ान रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई विमानतल पर रात सात बजकर 50 मिनट पर पहुंची. केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल ने भारतीय नागरिकों का स्वागत किया है. इनमें कई छात्र-छात्राएं भी शामिल हैं. इनसे मिलने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर ही मिलने के लिए पहुंचे. पियूष गोयल ने यूक्रेन से आये भारतीय नागरिकों से कहा कि वो चिंता न करें. हम चीज़ें सँभालने की कोशिश कर रहे हैं.Also Read - Ukraine Russia War: 20 किलोमीटर पैदल चल यूक्रेन-पोलेंड सीमा पर पहुंचे भारतीय भाई-बहन, कड़कड़ाती ठंड में नहीं हारे हिम्मत

बता दें कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला कर दिया गया. इससे यूक्रेन में भारतीय नागरिक और छात्र फंस गए. यूक्रेन में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं. अभी इनमें से कुछ ही वापस आ पाए हैं. अभी भी यूक्रेन में हज़ारों भारतीय लोग मौजूद हैं और मदद का इंतज़ार कर रहे हैं. Also Read - यूक्रेन से वापस आने वाले झारखंडियों को सरकार टिकट का पैसा देगी: हेमंत सोरेन

Also Read - Ukraine Russia War: रूस के राष्ट्रपति पुतिन की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, यूरोपीय संघ ने मंजूरी देकर उठाया बड़ा कदम

मुंबई की मेयर कह चुकी हैं कि जो भी भारतीय नागरिक वापस लौट रहे हैं, उनके लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था निशुल्क की गई है.

We are very happy to bring our students back home. The students were filled with joy once we landed here in Mumbai. Thanks to the Government of India for giving us this opportunity: Air India flight attendant pic.twitter.com/an6xGHiz7M

— ANI (@ANI) February 26, 2022