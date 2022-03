Ukraine Russia War: विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारा मुख्य जोर पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय छात्रों को बाहर निकालना है. हम रूस और यूक्रेन से स्थानीय संघर्ष विराम सहित अन्य रास्ते तलाशने का आग्रह करते हैं ताकि अपने शेष नागरिकों को युद्धग्रस्त यूक्रेन के संघर्ष वाले इलाकों से निकाल सकें. विदेश मंत्रालय ने बताया कि लगभग 300 भारतीय खारकीव में और 700 सुमी में हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं से कहा कि युद्धग्रस्त देश को लेकर प्रथम परामर्श जारी होने के बाद करीब 20,000 भारतीय यूक्रेन की सीमा छोड़ चुके हैं.Also Read - यूक्रेन-रूस युद्ध: शशि थरूर ने कहा- जब सभी भारतीय आ जाएंगे तब तारीफ करूंगा, लेकिन 'पीआर' एक्सरसाइज इस सरकार की बड़ी समस्या

अरिंदम बागची ने कहा कि ऑपरेशन गंगा’ के तहत अब तक 48 उड़ानों से 10,300 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है. उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 18 उड़ानें भारत में उतरी हैं और इसके जरिये करीब 4000 भारतीय वापस लाये गए हैं . बागची ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अगले 24 घंटों में 16 उड़ानों का कार्यक्रम है . विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ लगभग 300 भारतीय खारकीव में, 700 सुमी में हैं .’’ उन्होंने कहा कि संघर्ष वाला इलाका है हालांकि हम सभी भारतीयों को लाने के लिये लगातार प्रयास कर रहे हैं. Also Read - Russia Ukraine War: US ने कहा, परमाणु पॉवर प्‍लांट पर रूस का हमला करना एक युद्ध अपराध

Can’t say we are moving downward (as of yet…)We will continue Operation Ganga till the last person gets evacuated. Roughly 2000-3000 (more Indians) likely to be there, the number can vary: MEA pic.twitter.com/jXU0Rst5u0

— ANI (@ANI) March 4, 2022