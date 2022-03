Ukraine Russia War Update: यूक्रेन और रूस के बीच 11वें दिन भी जंग जारी है. यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों की वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने ‘ऑपरेशन गंगा’ (Operation Ganga) अभियान चला रखा है. ऑपरेशन गंगा के तहत एयर इंडिया और एयरफोर्स के विमानों से भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है. ‘ऑपरेशन गंगा’ के तहत अब तक 13,000 से ज्यादा भारतीयों की यूक्रेन के आसपास की देशों से वापसी कराई जा चुकी है. इन सबके बीच भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए एक अहम अपडेट दिया है. इंडियन एंबेसी इन हंगरी (Indian Embassy in Hungary) की तरफ से ट्वीट कर बचे हुए लोगों से जल्द से जल्द राजधानी वुडापेस्ट पहुंचने की अपील की है.Also Read - यूक्रेन ने की PM मोदी से अपील, रूस से आपकी दोस्ती अच्छी, हमला रोकने के लिए कहें

Important Announcement: Embassy of India begins its last leg of Operation Ganga flights today. All those students staying in their OWN accommodation ( other than arranged by Embassy) are requested to reach @Hungariacitycentre , Rakoczi Ut 90, Budapest between 10 am-12 pm

— Indian Embassy in Hungary (@IndiaInHungary) March 6, 2022