Lok Sabha Polls: उमा भारती नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, बताया किस वजह से लिया यह फैसला

Lok Sabha Elections 2024: उमा भारती (Uma Bharti) इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी. वरिष्ठ BJP नेता उमा भारती ने खुद इसका ऐलान किया है. उमा भारती (Uma Bharti News) ने कहा कि मैं पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव लडूगीं. मैंने गंगा मां के लिए चुनाव का बलिदान कर दिया है. मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगी. मैं नड्डा जी को बोल चुकी हूं कि वो स्पष्ट कर दें कि मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ूंगी. पार्टी को वरिष्ठ नेताओं को ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि पार्टी ही इसकी घोषणा करती.

#WATCH | Bhopal, Madhya Pradesh: On not contesting Lok Sabha elections, senior BJP leader Uma Bharti says, “… If I contest Lok Sabha elections, then the responsibility of my constituency and the work for river Ganga cannot be done together. I want complete independence for 2… pic.twitter.com/NgOgaOTV31

— ANI (@ANI) March 7, 2024