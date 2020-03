उमरियाः मध्य प्रदेश के उमरिया जिला प्रशासन ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला गांव में स्थित भाजपा विधायक एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री संजय पाठक के रिसॉर्ट के एक हिस्से का कथित अतिक्रमण कर शनिवार सुबह को बुलडोजर से तोड़कर हटा दिया. इससे पहले कांग्रेस ने बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान और संजय पाठक सहित अन्य भाजपा नेताओं पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था.

शनिवार सुबह को उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला गांव में स्थित पाठक परिवार के स्वामित्व वाले सायना रिसोर्ट के एक हिस्से को कथित तौर पर अतिक्रमण वाला बताते हुए जिला प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया.

जिला कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने इस बारे में बताया, ‘‘यह अतिक्रमण हटाने की एक नियमित प्रक्रिया थी. मानपुर के तहसीलदार ने 12 फरवरी को नोटिस जारी कर सायना रिसोर्ट के संचालकों को सात दिन में अतिक्रमण हटाने और 50,000 रुपये जुर्माने की राशि अदा करने के लिए कहा गया था. इस आदेश के बाद सायना रिसोर्ट को इस बारे में सूचना देने के बाद शनिवार सुबह को अतिक्रमण हटा दिया गया.’’ उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इलाके के दस अन्य रिसोर्ट के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और शनिवार को पूरे दिन अतिक्रमण हटाने का काम जारी रहेगा.

Madhya Pradesh: BJP MLA Sanjay Pathak’s resort in Bandhavgarh has been demolished by the administration after he was given notice for land encroachment. Pathak says, “This is an act of vengeance by the government”. pic.twitter.com/mXVjjiKvjJ

