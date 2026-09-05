सहारनपुर में अवैध मस्जिद पर चला बुलजोजर- इलाके में तनाव, सपा सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद को गिराने के बाद तनाव की खबर है. यहां डीएम ऑफिस परिसर में बनी अवैध मस्जिद पर शनिवार की सुबह प्रशासन ने बुलडोजर चला कर गिरा दिया. इसे लेकर इलाके में तनाव की खबरें आ रही हैं. समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को हाउस अरेस्ट किया गया है. प्रशासन के मुताबिक, यह कार्यवाही सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद हुई है. इस मामले में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को हाउस अरेस्ट किया गया है.
SP MP Iqra Hasan placed under house arrest before visit to Saharanpur as administration demolishes illegal mosque at DM office complex
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— ANI Digital (@ani_digital) September 5, 2026
सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रशासन की इस कार्यवाही पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए और सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाएं. मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाएगा और कानूनी लड़ाई जारी रहेगी. उन्होंने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है.
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