सहारनपुर में अवैध मस्जिद पर चला बुलजोजर- इलाके में तनाव, सपा सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट

सहारनपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के कॉम्पलैक्स में बनी अवैध मस्जिद पर आज सुबह प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया. सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रशासन ने यह कार्यवाही की है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/unauthorized-mosque-demolished-in-saharanpur-which-was-inside-dm-office-complex-ikra-hasan-house-arrest-8517026/ Copy

सहारनपुर में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर @X.com

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद को गिराने के बाद तनाव की खबर है. यहां डीएम ऑफिस परिसर में बनी अवैध मस्जिद पर शनिवार की सुबह प्रशासन ने बुलडोजर चला कर गिरा दिया. इसे लेकर इलाके में तनाव की खबरें आ रही हैं. समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को हाउस अरेस्ट किया गया है. प्रशासन के मुताबिक, यह कार्यवाही सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद हुई है. इस मामले में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को हाउस अरेस्ट किया गया है.

SP MP Iqra Hasan placed under house arrest before visit to Saharanpur as administration demolishes illegal mosque at DM office complex Read @ANI Story | https://t.co/Fh6pWJbwHg#IqraHasan #Saharanpur #HouseArrest pic.twitter.com/t2n4MBBRQb — ANI Digital (@ani_digital) September 5, 2026

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रशासन की इस कार्यवाही पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए और सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाएं. मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाएगा और कानूनी लड़ाई जारी रहेगी. उन्होंने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है.