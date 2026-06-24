कोलकाता में भरभराकर गिरा निर्माणाधीन गोदाम, 8 लोग घायल, 45 के दबे होने की आशंका

ये हादसा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ. अब तक किसी के भी मौत की जानकारी सामने नहीं आई है. भारतीय सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 24, 2026, 3:55 PM IST
कोलकाता में भरभराकर गिरा निर्माणाधीन गोदाम, 8 लोग घायल, 45 के दबे होने की आशंका
रेस्क्यू में कोलकाता पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और भारतीय सेना भी जुटी है. (ANI)

दक्षिण कोलकाता के तारातला ट्रांसपोर्ट डिपो के पास बुधवार (24 जून 2026) दोपहर 1.30 बजे निर्माणाधीन गोदाम का शेड अचानक गिर गया. न्यूज एजेंसी ANI की जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में अब तक 8 लोगों को जख्मी होने की खबर है. वहीं, 40 से 45 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है. रिपोर्ट के मुताबिक, घायलों को SSKM अस्पताल के ट्रॉमा केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है. फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, इस हादसे के वक्त गोदाम में कंक्रीट ढलाई का काम चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, रेस्क्यू में कोलकाता पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और भारतीय सेना भी जुटी है.मलबे और लोहे की रॉड को हटाने के लिए क्रेन मंगाई गई है. गैस कटर से लोहे की छड़ों को काटा जा रहा है.

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हेल्पलाइन नंबर जारी

कोलकाता के तारातला इलाके में यह हादसा हुआ. CM ऑफिस में आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम नंबर शुरू किया गया है. इन हेल्पलाइन नंबर 1070, 8697981070, 033 22143526, 033 22535185 पर कॉल करके आप घटना की जानकारी ले सकते हैं.

CPI(M) नेता ने प्रशासन को घेरा

कोलकाता हादसे पर CPI(M) नेता फयाज अहमद खान ने कहा,”कोलकाता के कुली और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने यहां हो रहे अवैध काम के बारे में कई बार शिकायत की है. लेकिन, यह पैसों के खेल का नतीजा है.इसमें निर्दोष मजदूर और आम लोग मारे जा रहे हैं… इन मौतों के लिए मौजूदा राज्य सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए…”

India.com इस खबर को लगातार अपडेट कर रहा है…

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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