पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा, साफ संदेश- सीमाओं से खिलवाड़ करने वालों को कीमत चुकानी होगी: अमित शाह

नगरोटा (हिमाचल प्रदेश): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हिमाचल प्रदेश के निचले और ऊपरी, दोनों ही हिस्सों में जीत हासिल करेगी. केंद्रीय मंत्री शाह ने जसवां-प्रागपुर में कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है. पाकिस्तान पर सर्जिकल और हवाई हमलों के साथ पीएम मोदी ने उरी और पुलवामा के आतंकी हमलों का बदला लिया और दुनिया को संदेश दिया कि भारत और उसकी सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने की कीमत चुकानी होगी.

राज्य में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को होगा. कांगड़ा जिले में यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेस पर उसके घोषणापत्र में दी गई चुनावी गारंटी को लेकर भी कटाक्ष किया.