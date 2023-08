सेना-तटरक्षक बल के जवानों ने समंदर की गहराइयों में फहराया तिरंगा, VIDEO देख गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना

देश भर में आज 77वें स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2023) का जश्न मनाया जा रहा है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में अलग जगहों पर कई कार्यक्रम के जरिये आजादी की जश्न मनाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले (Red Fort) पर झंडा फहराकर देश को संबोधित किया. इसके बाद नौसेना और तटरक्षक बल के जवानों ने समंदर के अंदर तिरंगा फहराकर देश को गौरवान्वित किया. नौसेना के दक्षिणी कमांड के नौसैनिकों ने समंदर में तिरंगा लहराया. दक्षिणी कमांड (Southern Naval Command) वीडियो और तस्वीरें ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. VIDEO शेयर कर साउथर्न नवल कमांड ने ट्वीट किया, ‘लक्षद्वीप में हर घर तिरंगा. वास्तव में एक गर्व का क्षण. आसमान से लेकर समंदर की गहराइयों तक तिरंगा हमारे दिल में बसता है.’

देखें VIDEO

उधर, स्वतंत्रता दिवस पर तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) के जवानों ने भी समंदर के अंदर तिरंगा फहराया और उसे सलामी दी. न्यूज एजेंसी ANI ने इसका वीडियो शेयर किया है. VIDEO में साहसी तटरक्षक कर्मियों को पानी के भीतर खड़े होकर, तिरंगे को सलामी देते देखा जा सकता है.