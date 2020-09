वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया (Air Chief Marshal RKS Bhadauria) ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध के संदर्भ में कहा कि हमारी उत्तरी सीमा पर मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य असहज है जहां ‘न युद्ध न शांति’ की स्थिति है. एक सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि वायुसेना ने स्थिति पर तेजी के साथ प्रतिक्रिया दी है और वह क्षेत्र में किसी भी ‘दुस्साहस’ का जवाब देने के लिए दृढ़ संकल्पित है. Also Read - चीन ने रमजान के दौरान उइगर मुसलमानों को नहीं दी रोजा रखने की अनुमति, मुस्लिम नाम तक रखने पर पाबंदी

Present security scenario along our northern frontiers is at an uneasy — no war, no peace status….The recent induction of Rafales along with other aircraft has provided IAF with substantial practical & strategic capability enhancement: IAF chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria pic.twitter.com/rDu5VwciYL

— ANI (@ANI) September 29, 2020