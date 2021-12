कोलकाता/नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा उत्सव (Durga Puja Utsav) को विरासत का दर्जा दिया है. दुर्गा पूजा (Durga Puja Kolkata West Bengal) को इस सूची में शामिल किये जाने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे गर्व एवं खुशी का पल करार दिया है. वहीं, इसे लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने इसे गर्व का पल बताया है.Also Read - खुशखबरी: PM कृषि सिंचाई योजना 5 साल के लिए बढ़ाई गई, 22 लाख किसानों को होगा फायदा

यूनेस्को ने ट्विटर पर देवी दुर्गा की मूर्ति वाली एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया, ‘कोलकाता में दुर्गा पूजा को अभी-अभी अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है. भारत को शुभकामनाएं.’ राज्य विरासत आयोग के अध्यक्ष सुवप्रसन्ना ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडालों के निर्माण के शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाले ‘रेड रोड कार्निवल’ ने दुनिया भर में लोगों को इसकी भव्यता को लेकर जागरूक किया है जोकि त्योहार का पर्याय है. Also Read - PM मोदी ने BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की, सरकार चलाने के मंत्र बताए

UNESCO includes Durga Puja in Kolkata on ‘Intangible Cultural Heritage of Humanity’ list, PM Modi expresses joy

Also Read - जेपी नड्डा ने कहा- काशी विश्‍वनाथ धाम का लोकार्पण PM Modi के संकल्प से सिद्धि के मंत्र को दर्शाता है, देश को बधाई

इस बीच, कोलकाता के दुर्गा पूजा उत्सव को विरासत का दर्जा मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को के इस फैसले की सराहना की और इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और उल्लास का विषय करार दिया. मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और उल्लास का पल. दुर्गा पूजा हमारी सर्वोत्तम परंपराओं और लोकाचार को पेश करती है और कोलकाता की दुर्गा पूजा का अनुभव हर किसी के पास होना चाहिए.’

Proud moment for Bengal!

To every #Bengali across the world, Durga Puja is much more than a festival, it is an emotion that unites everyone.

And now, #DurgaPuja has been added to the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity.

We are all beaming with joy!

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 15, 2021