नई दिल्ली: भारत ने एक दिन पहले यूएनजीए (संयुक्त राष्ट्र महासभा) में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के दिए गए भाषण का जवाब दिया है. इमरान खान ने कहा था कि कश्मीर और आतंकवाद को लेकर कई तरह के आरोप लगाए थे. उन्होंने एक तरह से परमाणु युद्ध की धमकी भी दी थी. इमरान ने भारत पर कई निजी हमले किए थे. इसका जवाब देते हुए भारत ने करारा जवाब दिया है. भारत ने यूएनजीएमें कहा कि इमरान खान का भाषण भड़काऊ था. उनका भाषण नफरत से भी भरा हुआ था.

Vidisha Maitra, First Secretary MEA exercises India’s right of reply to Pakistan PM Imran Khan’s speech: Can Pakistan PM confirm that it is home to 130 UN designated terrorists and 25 terrorist entities listed by the UN? pic.twitter.com/fIaUmPIHBH

— ANI (@ANI) September 28, 2019