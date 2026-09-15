UCC पर अमित शाह के दावे पर NDA में दिखी खींचतान, सरकार के 3 बड़े सहयोगियों ने बढ़ाई टेंशन

समान नागरिक संहिता (UCC) पर गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि 2029 के आम चुनावों से पहले देश के 21 राज्यों में UCC लागू हो जाएगी लेकिन NDA में इस पर खींचतान दिख रही है.

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अमित शाह और राजनाथ सिंह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने रविवार को यह दावा किया था कि देश में 2029 तक यानी अगले आम चुनावों से पहले देश के 21 एनडी शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो जाएगा. गृह मंत्री के इस दावे पर 24 घंटे से पहले ही सहयोगियों में विरोध के स्वर दिखने लगे हैं. केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार में ही विरोध के स्वर दिख रहे हैं. बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में तेलुगु देसम पार्टी (TDP), जनता दल यूनाइटेड (JDU) और लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) यानी LJP ने गृह मंत्री के बयान पर जो प्रतिक्रिया दी है उससे सरकार की टेंशन बढ़ना तय है.

प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 सरकार में 16 सांसदों वाली तेलुगु देसम पार्टी बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है और उसके लावु कृष्ण देवरायालु ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर हम बात करेंगे. अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया में देवरयालु के हवाले से लिखा गया है, ‘अभी तक इस विषय पर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें इस मुद्दे पर बातचीत की जरूरत महसूस होगी, हम इसे देखेंगे. इसे अपनाने से पहले हम निश्चित ही विभिन्न हितधारकों को इसमें शामिल करेंगे.’

बता दें टीडीपी के पार्टी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ही एनडीए में शामिल होने से पहले ही यूसीसी पर पार्टी का रुख साफ कर दिया था. उन्होंने कहा था कि यूसीसी की बात आने पर टीडीपी मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी होगी.

उधर बिहार से एनडी के दो बड़े घटकदल जेडीयू और लोजपा (रामविलास) भी इस मुद्दे पर फूंक-फूंक कर कदम रख रेहे हैं. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अमित शाह से बात करेंगे. उन्होंने कहा, ‘मैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलूंगा और इस विषय पर उनके चर्चा करूंगा.’ बता दें जेडीयू के प्रमुख नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतिश कुमार इस मु्द्दे के सपॉर्ट में रहे हैं लेकिन उनका हमेशा से ही यह मानना रहा है कि इस विषय पर सभी समुदायों को साथ लेकर आम सहमति बनाई जानी चाहिए.

इसके अलावा बिहार से ही आने वाले लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी एकरूपता और विविधता के लिए प्रतिबद्ध है और संविधान ने अलग-अलग समुदायों की विभिन्न परंपराओं और रीति-रिवाजों को मान्यता दी है. उन्होंने कहा कि संविधान की विभिन्न अनुसूचियों और अनुच्छेदों के तहत अनुसूचित जनजातियों को दी गई छूट इसका प्रमाण है.

पासवान ने कहा कि UCC का मसौदा सार्वजनिक किया जाना चाहिए और इससे जुड़े लोगों के हितों पर विचार होना चाहिए. साथ ही इस पर व्यावक बातचीत के बाद ये पार्टियां इस पर अपना रुख साफ करेंगी.

बता दें हाल ही में अमित शाह मुंबई में थे और यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि तीन तलाक को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं का समान अधिकार दिए गए हैं. कई राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि 2029 से पहले एनडीए शासित 21 राज्यों में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा.