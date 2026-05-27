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बहुविवाह बैन, सरकार को देनी होगी लिव-इन पार्टनर से ब्रेकअप की जानकारी, जानें असम के UCC में क्या-क्या प्रावधान

असम की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल को संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने पेश किया था. अनुसूचित जनजातियां (पहाड़ी) और अनुसूचित जनजातियां (मैदानी) UCC के दायरे से बाहर रखा गया है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: May 27, 2026, 5:58 PM IST
बहुविवाह बैन, सरकार को देनी होगी लिव-इन पार्टनर से ब्रेकअप की जानकारी, जानें असम के UCC में क्या-क्या प्रावधान
हिमंता बिश्वा सरमा कैबिनेट ने 2 हफ्ते पहले UCC बिल को मंजूरी दी थी. (AI जेनरेटेड इमेज.)

उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम देश का तीसरा राज्य होगा, जहां एक समान कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने जा रहा है. असम विधासनभा में बुधवार को UCC बिल पास हो गया. इस बिल पर 27 मई को चर्चा होगी. 2 हफ्ते पहले इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी.

असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा के मुताबिक, अनुसूचित जनजातियां (पहाड़ी) और अनुसूचित जनजातियां (मैदानी) UCC के दायरे से बाहर रहेंगी. साथ ही ‘पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों’ को भी इससे छूट दी जाएगी. आइए जानते हैं असम के UCC बिल में क्या खास प्रावधान हैं:-

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शादी-तलाक का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन
असम के UCC बिल में सभी शादियों और तलाक का रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा न करने पर जुर्माने का प्रावधान है.

शादी की मिनिमम उम्र
आदिवासियों को छोड़कर सभी धर्मों के लिए लड़के की शादी की मिनिमम उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल तय की गई है.

धोखे से शादी पर सजा
UCC बिल के तहत पहचान छिपाकर, धोखे या जबरदस्ती से शादी करने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है.

बहुविवाह पर बैन
सभी धर्मों में एक से अधिक शादियां करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है. शादीशुदा रहते हुए दूसरी शादी करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है.

लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन
लिव-इन में रहने वाले जोड़ों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही लिव-इन रिलेशन टूटने पर भी सरकार को जानकारी देनी होगी. लिव-इन से पैदा हुए बच्चों को संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलेगा.

महिलाओं को समान अधिकार
सभी महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा और माता-पिता की संपत्ति में बेटी का भी पूरा हक होगा. इसके अलावा, छोटे बच्चों (5 साल से कम) की कस्टडी का अधिकार आमतौर पर मां को दिया गया है.

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आदिवासी समुदायों (ST) को छूट
राज्य की अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों को इन नए UCC नियमों के दायरे से बाहर रखा गया है. वे अपनी पारंपरिक रूढ़ियों और सामुदायिक कानूनों का पालन करना जारी रख सकते हैं.

UCC क्या है?
आमतौर पर देश में दो तरह के कानून होते हैं. क्रिमिनल और सिविल. क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, हत्या जैसे अपराधों की सुनवाई की जाती है और सजा का प्रावधान होता है. वहीं, सिविल कानून में शादी, संपत्ति और कस्टडी से जुड़े मामले सुने जाते हैं. इसे पर्सनल लॉ भी कहते हैं. जैसे भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है. हिंदु समुदाय के मामले हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है. ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है. सिख अकाल तख्त के नियमों को मानते हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए सारे पर्सनल कानून को खत्म करके सभी समुदायों के लिए एक समान कानून लाया गया है.

उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य
भारत में आजादी के बाद UCC लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है. उत्तराखंड UCC में बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा. इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस कैटेगरी के हैं. कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा. हालांकि, ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा, लेकिन इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट होगी.

गुजरात UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य
देश में उत्तराखंड के बाद गुजरात UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य है. इसमें विधेयक में वसीयत न होने की स्थिति में माता-पिता, बच्चों और पति/पत्नी को संपत्ति में बराबर हिस्सा देने का प्रावधान है. अब विवाह, उत्तराधिकार और अन्य नागरिक मामलों में सभी पर समान नियम लागू होंगे.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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