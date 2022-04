नई दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) ने बीजेपी शासित कुछ राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू (Uniform Civil Code) करने को लेकर शुरू हुई कवायद के बीच मंगलवार को कहा कि यह असंवैधानिक (unconstitutional) कदम होगा और इसे देश के मुसलमान स्वीकार नहीं करेंगे (Muslims will not accept Uniform Civil Code). पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह ऐसा कोई कदम उठाने से परहेज करे.Also Read - जहांगीरपुरी हिंसा: दिल्‍ली अब अमन की राह पर, सद्भावना बैठक में हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश

पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने एक बयान में कहा, "भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के मुताबिक जीवन जीने की अनुमति देता है और यह मौलिक अधिकार भी है. इसी अधिकार के तहत अल्पसंख्यकों और आदिवासी वर्गों को उनकी रीति-रिवाज, आस्था और परंपरा के अनुसार अलग पर्सनल लॉ की अनुमति है." उनके मुताबिक, पर्सनल लॉ किसी तरह से संविधान में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच परस्पर विश्वास को कायम रखने में मदद करता है.

All India Muslim Personal Law Board terms Uniform Civil Code an unconstitutional & anti-minorities step; calls it an attempt by Uttarakhand, UP and Central Govts to divert attention from inflation, economy & rising unemployment. AIMPLB also appeals to the Govt to not undertake it pic.twitter.com/HlIBsCaUbw

— ANI (@ANI) April 26, 2022