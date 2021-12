नई दिल्ली : देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) के हेलीकॉप्टर बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त (Helicopter Crash) हुआ. दुर्घटना के समय इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत (Madhulika Rawat) सहित कुल 14 लोग सवार थे. इस हादसे में 13 लोगों का निधन हो गया, जबकि एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह (Group Captain Varun Singh) अभी मौते से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. इस बीच इस दुर्घटना को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं. कुछ रक्षा विशेषज्ञों सहित कई लोगों ने इस हेलीकॉप्टर हादसे पर शक जाहिर किया है. रक्षा विशेषज्ञ ब्रहम चेलानी ने इस हेलीकॉप्टर हादसे की तुलना ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल शेन यी मिंग के हेलीकॉप्टर दुर्घटना से की है. इस हादसे को लेकर उन्होंने चीन पर शक जाहिर किया है. हालांकि, भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) ने कहा है कि जांच जारी है, कृपया अटकलें न लगाएं.Also Read - IAF Helicopter Crash: Amul ने CDS जनरल बिपिन रावत को दी अनोखी श्रद्धांजलि, देखें तस्वीर

भारतीय वायु सेना (IAF) ने कहा, इस दुखत हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक ट्राइ सर्विस इंक्वायरी का गठन कर दिया गया है. इस मामले की पूरी जांच, तेजी से की जाएगी और तथ्य सबके सामने रखे जाएंगे. जांच पूरी होने तक मृतकों की गरिमा का सम्मान करते हुए बेबुनियाद अटकलों से बचा जाए.

इधर भारतीय वायु सेना और स्थानीय पुलिस की टीम हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए तमिलनाडु में कुन्नूर के नांजपा छत्रम गांव पहुंचे. बता दें कि बुधवार 8 दिसंबर को यह दुर्घटना हुई थी, जिसमें 13 सैन्य अधिकारियों और जवानों की मौत हो गई थी.

