नई दिल्ली: आम बजट 2019-20 के दस्तावेज की छपाई की प्रक्रिया आरंभ होने से पहले शनिवार को वित्त मंत्रालय में परंपरागत हलवा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया. बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद निर्मला सीतारमण पांच जुलाई को लोकसभा में पहली बार बजट पेश करेंगी.

Delhi: ‘Halwa Ceremony’ being held at Finance Ministry to mark the beginning of printing of documents relating to Union Budget 2019-20. pic.twitter.com/tQ1rik3pEl

वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार, व्यय सचिव जी.सी. मुर्मू और राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय समेत वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. नरेंद्र मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद सीतारमण पांच जुलाई को लोकसभा में पहली बार बजट पेश करेंगी. लोकसभा चुनाव के बाद नवगठित सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला यह पहला पूर्ण बजट होगा. बजट पेश होने के बाद दो सदनों की कार्यवाही एक दिन के लिए स्थगित रहेगी.

Delhi: More visuals from ‘Halwa Ceremony’ being held at Finance Ministry to mark the beginning of printing of documents relating to Union Budget 2019-20. pic.twitter.com/CnoRVB7XNC

