Budget 2023: डिंपल यादव ने बजट को बताया निराशाजनक, कहा- 'इसे सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर ही...' जानें क्या बोलीं मायावती...

Budget Reactions: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की तरफ से बजट पेश किये जाने के बाद बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया. बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने बजट को समावेशी बताया. वहीं, समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party On Budget 2023) ने इसकी आलोचना की. समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव (Dimple Yadav) ने कहा कि यह बजट बेहद निराशाजनक है.

It’s a #Budget presented keeping the elections in mind, while some relaxations given to the middle class. Govt hasn’t said anything about MSP for farmers, employment & youth. Railways also ignored in this budget. It has been a disappointing budget:Dimple Yadav, Samajwadi Party MP pic.twitter.com/Rxmc3r2o1d — ANI (@ANI) February 1, 2023