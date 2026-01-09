Hindi India Hindi

Union Budget 2026 27 To Be Presented On February 1 Budget Session Likely From January 28

इतिहास में पहली बार रविवार को पेश होगा आम बजट, सरकार ने किया तारीख का ऐलान...28 जनवरी से शुरू होगा संसद सत्र

Union Budget 2026: केंद्र सरकार ने आम बजट 2026-27 के पेश करने की तारीख को घोषित कर दिया है. इसके अलावा बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने की संभावना है.

Union Budget 2026

Union Budget 2026: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट और बजट सत्र की तैयारियां पूरी कर ली हैं. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की सिफारिश पर संसद के दोनों सदनों को बजट सत्र के लिए बुलाने की मंजूरी दे दी है. यह बजट सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा. सरकार का उद्देश्य है कि इस दौरान देश की आर्थिक दिशा और जनहित से जुड़े अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो सके. बजट सत्र को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा ताकि सभी विषयों पर विस्तार से विचार किया जा सके.

28 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र

किरण रिजिजू ने एक्स पोस्ट कर बताया कि, बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी 2026 को होगी. इस दिन राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया जाएगा. इसके अगले दिन 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में पेश किया जाएगा. आर्थिक सर्वे में देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति, विकास दर, रोजगार, महंगाई और आगे की चुनौतियों का विस्तृत विवरण होता है, जो बजट को समझने का आधार तैयार करता है.

बजट सत्र का दो चरणों में आयोजन

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक चलेगा. इसके बाद संसद की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाएगी. दूसरा चरण 9 मार्च 2026 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा. यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि बजट पर विस्तार से चर्चा हो सके और विभागों की अनुदान मांगों पर विचार किया जा सके. सरकार का मानना है कि दो चरणों में सत्र आयोजित करने से कानून निर्माण और जनहित के मुद्दों पर बेहतर संवाद संभव होता है.

On the recommendation of the Govt of India, Hon’ble President of India, Smt. Droupadi Murmu ji has approved the summoning of both the Houses of Parliament for the Budget Session 2026.

The Session will commence on 28 January 2026 and continue till 2 April 2026. The first phase… pic.twitter.com/FxGYCL7keq — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 9, 2026

1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया जाएगा. इस दिन रविवार होने के बावजूद संसद की विशेष बैठक बुलाई जाएगी. सरकार वर्ष 2017-18 से लगातार 1 फरवरी को बजट पेश कर रही है, ताकि नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले बजट से जुड़े फैसलों को लागू किया जा सके. इस बार 1 फरवरी को संत गुरु रविदास जयंती भी है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका बजट की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब रविवार को आम बजट पेश किया जा रहा है.

Add India.com as a Preferred Source

निर्मला सीतारमण का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला यह लगातार नौवां आम बजट होगा. इसके साथ ही उन्होंने देश के कई पूर्व वित्त मंत्रियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. इससे पहले लगातार सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड सी.डी. देशमुख के नाम था. अगर निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष का बजट भी पेश करती हैं, तो वह मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी.