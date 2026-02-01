Hindi India Hindi

Union Budget 2026 Longest Budget Speech Record History

Union Budget की सबसे लंबी स्पीच किसने दी? क्या आप जानते हैं नाम

Budget 2026: बजट 2026 के आगाज के साथ ही देश में आर्थिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. जहां एक ओर बजट से आम आदमी को राहत की उम्मीद होती है, वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्रियों द्वारा दिए गए भाषण भी रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो जाते हैं

Union Budget 2026: भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में केंद्रीय बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर होता है. हर साल वित्त मंत्री के भाषण पर पूरे देश की नजरें टिकी होती हैं.

बजट 2026 की तैयारियों के बीच, जानिए बजट से जुड़े कुछ दिलचस्प रिकॉर्ड और वित्त मंत्री द्वारा बनाए गए खास कीर्तिमानों के बारे में.

बजट 2026 होने वाला है ऐतिहासिक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी 2026 को अपना लगातार नौवां बजट पेश करने जा रही हैं. इस बार का बजट कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है. स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा. यह बजट अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेगा.

सबसे लंबा बजट भाषण

भारत के संसदीय इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण देने का गौरव वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है. उन्होंने वर्ष 2020 के बजट के दौरान 2 घंटे और 42 मिनट तक भाषण दिया था. इस भाषण के दौरान उन्होंने कई बड़े आर्थिक सुधारों की घोषणा की थी, जिसमें नई आयकर व्यवस्था और एलआईसी का आईपीओ लाने का प्रस्ताव शामिल था.

दिलचस्प बात यह है कि भाषण के दौरान वित्त मंत्री की तबीयत अचानक थोड़ी खराब हो गई थी, जिसके कारण भाषण के आखिरी दो पन्ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पढ़े थे. इससे पहले 2019 में भी उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट लंबा भाषण दिया था. हालांकि, 2024 का उनका अंतरिम बजट भाषण उनके कार्यकाल का सबसे छोटा भाषण (मात्र 56 मिनट) रहा.

शब्दों के हिसाब से सबसे लंबा बजट

अगर भाषण के समय के बजाय शब्दों की संख्या की बात करें, तो यह रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नाम है. 1991 में दिए गए उनके ऐतिहासिक बजट भाषण में कुल 18,650 शब्द थे. इस बजट को भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत माना जाता है. दूसरे स्थान पर अरुण जेटली का 2018 का बजट भाषण है, जिसमें 18,604 शब्द थे.

सबसे छोटा बजट भाषण

इतिहास में जहां घंटों लंबे भाषण हुए हैं, वहीं एक बहुत छोटा भाषण भी दर्ज है. 1977-78 के अंतरिम बजट के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री हिरूभाई एम. पटेल ने देश का सबसे छोटा बजट भाषण दिया था, जिसमें केवल 800 शब्द थे.

बजट 2026 से क्या हैं उम्मीदें?

इस साल के बजट में सरकार का मुख्य फोकस आर्थिक विकास की रफ्तार को बनाए रखने और बुनियादी ढांचे (पर खर्च बढ़ाने पर रहने की संभावना है. वैश्विक व्यापारिक तनावों, विशेषकर अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए रेलवे, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और शहरी परिवहन जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश की उम्मीद की जा रही है. बजट 2026 न केवल वित्तीय आंकड़ों का खेल होगा, बल्कि यह निर्मला सीतारमण के नाम एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ देगा.