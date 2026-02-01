By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
केंद्रीय बजट 2026: कौन सी चीजें हुईं सस्ती और कौन सी महंगी?
Budget 2026: बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 'लोकलुभावनवाद' की बजाय आम लोगों को प्राथमिकता दी है.
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर इतिहास रच दिया. साल 2026-27 का बजट विकसित भारत के विजन पर फोकस किया गया है. बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने ‘लोकलुभावनवाद’ की बजाय आम लोगों को प्राथमिकता दी है. साथ ही मोदी सरकार ने असमंजस छोड़कर निर्णायक कार्रवाई का रास्ता अपनाया है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक मानते हुए हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा बनाई है और जरूरी आयात पर निर्भरता कम की है. साथ ही, हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकार के हर काम से नागरिकों को फायदा हो. रोजगार पैदा करने, कृषि उत्पादकता, परिवारों की खरीदने की शक्ति और लोगों को यूनिवर्सल सर्विस देने के लिए सुधार किए गए हैं. इन उपायों से लगभग 7% की हाई ग्रोथ रेट मिली है और हमें गरीबी कम करने और हमारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में काफी मदद मिली है.’
