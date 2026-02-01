By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Budget 2026: बजट में Medical Healthcare Sector के लिए क्या हुए बड़े ऐलान, 10 पॉइंट्स में समझिए सबकुछ
स्वास्थ्य पेशेवर बनाने वाले संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा. रेडियोलॉजी, एनेस्थीशिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा. अगले पांच वर्ष में एक लाख AHP जोड़े जाएंगे. 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा. डिटेल में पढ़िए ऐलान.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए कई अहम घोषणाएं की गई. इन सभी घोषणाओं में मुख्य बातें क्या हैं, इन्हें नीचे विस्तार से बताया गया है- पढ़िए.
- शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर फोकस किया जाएगा. विकसित भारत का कोर ड्राइवर सेवा क्षेत्र रहेगा. इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो AI समेत प्रौद्योगिकियों से पड़ने वाले असर का आकलन करेगी.
- दक्षता आधारित रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा. स्वास्थ्य पेशेवर बनाने वाले संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा.
- रेडियोलॉजी, एनेस्थीशिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा. अगले पांच वर्ष में एक लाख AHP जोड़े जाएंगे. 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा.
- मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे. इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता रहेगी. हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स बनेंगे. इनमें आयुष केंद्र होंगे. डायग्नोस्टिक, पोस्टर केयर और रीहैब के केंद्र रहेंगे. इससे स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
- दुनियाभर में सम्मान हासिल कर चुकी प्राचीन योग पद्धति और आयुर्वेद पर जोर दिया जाएगा. तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे.
- ऑरेंज इकोनॉमी: गेमिंग, कॉमिक जैसे सेक्टर में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत है. AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित होंगी. पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना होगी.
- शिक्षा: पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप की बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों के पास स्थापना होगी. हर जिले में एक महिला छात्रावास बनेगा.
- पर्यटन: नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना होगी. 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स के कौशल बढ़ाने की योजना शुरू होगी. नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित होगी.
