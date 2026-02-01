Hindi India Hindi

Union Budget 2026 Ten Interesting Facts And History

Budget 2026: संविधान में जिक्र नहीं, पहली बार रविवार को हो रहा पेश... जानिए बजट से जुड़े 10 चौंकाने वाले फैक्ट

Union Budget Amazing Facts: भारत में केंद्रीय बजट का पेश होना किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है. यह न केवल देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता है, बल्कि हर आम आदमी की जेब पर भी सीधा असर डालता है.

Union Budget 2026: भारत में बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा राष्ट्रीय उत्सव जैसा होता है. आज यानी रविवार 1 फरवरी 2026 को पेश हो रहे केंद्रीय बजट को लेकर पूरे देश में उत्साह है. हर कोई यह जानना चाहता है कि इस बार सरकार की टैक्स नीतियां क्या होंगी और खर्च की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजट के आंकड़ों के पीछे एक दिलचस्प इतिहास छिपा है?

इसमें कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थीं और कुछ ऐसी जिन्हें हाल के वर्षों में बदल दिया गया है. भारतीय बजट से जुड़े 10 ऐसे रोचक तथ्य शायद आपको हैरान कर सकते हैं.

1. संविधान में बजट शब्द का जिक्र ही नहीं

हैरानी की बात यह है कि हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है. संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है. बजट तो एक बोलचाल का शब्द बन गया है, जिसका अर्थ है आने वाले साल के लिए सरकार की कमाई और खर्च का लेखा-जोखा.

2. पहली बार रविवार को पेश होगा बजट

साल 2026 का बजट एक नया इतिहास रचने जा रहा है. आमतौर पर बजट कामकाजी दिनों में पेश किया जाता है, लेकिन इस बार 1 फरवरी को रविवार है और सरकार इसी दिन बजट पेश करने जा रही है. इससे पहले 1999 में जब 28 फरवरी को रविवार था, तब परंपरा के मुताबिक बजट एक दिन पहले यानी 27 फरवरी (शनिवार) को पेश कर दिया गया था.

3. आजादी से पहले का बजट

भारत में बजट की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी. देश का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था. इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश क्राउन के सामने रखा था. यानी भारत के पास अपना संविधान होने से बहुत पहले ही बजट की परंपरा शुरू हो गई थी.

4. आजाद भारत का पहला बजट

भारत को आजादी मिलने के बाद पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर. के. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था. उस समय भारत का कुल खर्च सिर्फ 197 करोड़ रुपये था. दिलचस्प बात यह है कि उस बजट का लगभग आधा हिस्सा रक्षा पर खर्च किया गया था ताकि नए आजाद हुए देश को स्थिर और सुरक्षित रखा जा सके.

5. शाम 5 बजे से सुबह 11 बजे तक का सफर

साल 1999 तक बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था. यह एक ब्रिटिश परंपरा थी क्योंकि जब भारत में शाम के 5 बजते थे, तब लंदन में सुबह होती थी और वहां के अधिकारी इसे आसानी से सुन सकते थे. 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस परंपरा को तोड़ा और बजट पेश करने का समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया, जो आज भी जारी है.

6. तारीखों में बदलाव

2017 से पहले तक बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था. लेकिन सरकार ने इसे बदलकर 1 फरवरी कर दिया. इसके पीछे का कारण यह था कि बजट की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी हो जाए और नया वित्त वर्ष शुरू होते ही (1 अप्रैल से) सभी मंत्रालयों को पैसा मिल सके.

7. अंग्रेजी के साथ हिंदी का साथ

अंग्रेजों के जमाने में बजट केवल अंग्रेजी में ही छपता था. साल 1955 में वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख ने पहली बार बजट दस्तावेजों को अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी छपवाने की शुरुआत की, ताकि यह आम जनता और हिंदी भाषी सांसदों के लिए अधिक सुलभ हो सके.

8. ब्रीफकेस की जगह बही-खाता और अब डिजिटल टैबलेट

सालों तक वित्त मंत्री बजट के लिए चमड़े का ब्रीफकेस लेकर आते थे, जो कि एक औपनिवेशिक विरासत थी. 2019 में निर्मला सीतारमण ने इस परंपरा को बदला और भारतीय संस्कृति का प्रतीक बही-खाता अपनाया. 2021 से सरकार ने पेपरलेस बजट की शुरुआत की और अब बही-खाते के भीतर एक डिजिटल टैबलेट रखा जाता है.

9. रेल बजट का विलय

2016 तक रेल बजट और आम बजट अलग-अलग पेश किए जाते थे. यह 1924 से चली आ रही एक पुरानी व्यवस्था थी. लेकिन 2017 में मोदी सरकार ने रेल बजट को मुख्य बजट में ही मिला दिया ताकि पूरे देश का वित्तीय प्रबंधन एक ही जगह से हो सके.

10. बजट की छपाई और गोपनीयता

1950 तक बजट राष्ट्रपति भवन में छापा जाता था, लेकिन एक बार जानकारी लीक होने के बाद इसे दिल्ली के मिंटो रोड स्थित प्रेस में शिफ्ट कर दिया गया. 1980 में वित्त मंत्रालय के भीतर ही एक सरकारी प्रेस बनाई गई, जहां कड़ी सुरक्षा और गोपनीयता के बीच बजट के दस्तावेज तैयार किए जाते हैं.