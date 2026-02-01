  • Hindi
Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 को इन अफसरों ने कड़ी मेहनत से तैयार किया है, कई नए चेहरे भी शामिल

Union Budget: बजट तैयार करने के लिए वित्त मंत्री के साथ अनुभवी अफसरों और अर्थशास्त्रियों की एक मजबूत टीम भी काम करती है. इस बार का बजट भी कई अफसरों की एक टीम ने मिलकर कड़ी मेहनत से तैयार किया है.

Published date india.com Published: February 1, 2026 7:43 AM IST
Union Budget 2026 facts: लोकसभा में आज केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट भाषण की शुरुआत करेंगी जिस पर पूरे देश की नजर है. देश का बजट तैयार करने के लिए वित्त मंत्री के साथ अनुभवी अफसरों और अर्थशास्त्रियों की एक मजबूत टीम भी काम करती है. इस बार का बजट भी कई अफसरों की एक टीम ने मिलकर कड़ी मेहनत से तैयार किया है. इसमें कई नए चेहरे भी शामिल हैं. आइये जानते हैं इनके बारे में.

अनुराधा ठाकुर- आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर को बजट की पूरी रूपरेखा तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाला माना जा रहा है. वह बजट डिवीजन का नेतृत्व करती हैं, जो मुख्य दस्तावेज तैयार करता है और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आर्थिक रणनीति बनाता है. उनकी जिम्मेदारी संसाधनों का सही बंटवारा करना, सरकारी खर्च की सीमा तय करना और विकास व आर्थिक स्थिरता में संतुलन बनाए रखना है.

वी. अनंत नागेश्वरन – मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन बजट के लिए आर्थिक विश्लेषण उपलब्ध कराते हैं. उनका कार्यालय वैश्विक जोखिमों का आकलन करता है, आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाता है और कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्रों के रुझानों का अध्ययन करता है. साथ ही वह बड़े सुधारों, वित्तीय नीतियों और लंबी अवधि की आर्थिक योजना पर वित्त मंत्री को सलाह देते हैं.

अरविंद श्रीवास्तव- राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव प्रत्यक्ष करों जैसे आयकर और कॉरपोरेट टैक्स के साथ-साथ अप्रत्यक्ष करों जैसे जीएसटी और सीमा शुल्क की देखरेख करते हैं. बजट 2026-27 उनके लिए राजस्व सचिव के रूप में पहला बजट होगा.

वुमलुनमंग वुअलनाम- व्यय सचिव वुमलुनमंग वुअलनाम सरकारी खर्च, सब्सिडी सुधार और प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालते हैं. उनका विभाग वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है.

एम. नागराजू – वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और पेंशन संस्थानों की निगरानी करते हैं. उनका विभाग वित्तीय समावेशन बढ़ाने, कर्ज की पहुंच आसान बनाने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने पर काम करता है.

अरुणिश चावला- निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव अरुणिश चावला सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर मिलने वाली गैर-कर आय के लक्ष्यों को संभालते हैं. उनकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन की है.

बता दें कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा. यह वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट होगा. इसके साथ ही वह ऐसा करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन जाएंगी. यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का 15वां बजट भी है. साल 2024 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद यह दूसरा पूर्ण बजट है

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए

