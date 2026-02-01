Hindi India Hindi

Union Budget 2026: बहीखाते से बजट की शुरुआत कब और किसने की? इसे बनाने में कितनें महीने लगते हैं, समझिए असल में कैसे बनता है पूरे देश का बजट

केंद्रीय बजट 2026 आज सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री सीतरमण पेश करेंगी. हर साल आने वाले इस बजट की शुरुआत कबसे हुई थी और किसने की थी, इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे.

बहीखाते से बजट का सफर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने जा रही हैं. यह उनका लगातार नौवां बजट होगा, जो एक रिकॉर्ड है. लेकिन बजट पेश करने की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है. भारत में केंद्रीय बजट (Union Budget) को बहीखाते से तैयार करने की प्रक्रिया एक लंबी, जटिल प्रक्रिया है. यह संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत Annual Financial Statement के रूप में परिभाषित है. बजट तैयार करने का काम मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के Department of Economic Affairs द्वारा किया जाता है. यह प्रक्रिया अगस्त-सितंबर से शुरू हो जाती है और फरवरी तक चलती है. आइए समझते हैं कब-कब क्या क्या होता है. बहीखाते से बजट की शुरुआत कबसे हुई और किसने की?

बजट की शुरुआत कब

भारत में बजट की शुरुआत ब्रिटिश शासन काल में हुई. 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया. यह बजट 1857 के विद्रोह के बाद वित्तीय संकट से निपटने के लिए लाया गया था. इसमें पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया, जहां 200 रुपये से अधिक कमाई पर कर था. यह बजट वायसराय की परिषद के सामने पेश हुआ और ब्रिटिश मॉडल पर आधारित था. आगे समझते हैं अब बजट कैसे बनता है.

बजट सर्कुलर जारी करना

सितंबर-अक्टूबर में वित्त मंत्रालय सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थाओं और सशस्त्र बलों को सर्कुलर भेजता है. इसमें अगले वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए अनुमानित राजस्व, व्यय, नई योजनाओं और प्रतिबद्ध खर्चों का ब्योरा मांगा जाता है.

प्रस्ताव और अनुमान जमा करना

सभी मंत्रालय/विभाग अपने व्यय अनुमान (Detailed Demands for Grants), राजस्व अनुमान और योजनाओं के प्रस्ताव Union Budget Information System (UBIS) पर अपलोड करते हैं.

पूर्व-बजट बैठकें

अक्टूबर-नवंबर में व्यय सचिव की अध्यक्षता में प्री-बजट मीटिंग्स होती हैं. यहां मंत्रालयों के साथ चर्चा होती है, फंड की मांगों का विश्लेषण किया जाता है, प्राथमिकताएं तय की जाती हैं. व्यापारिक संगठन, किसान, अर्थशास्त्री और हितधारकों से भी राय ली जाती है.

अनुमानों को फाइनल करना

दिसंबर-जनवरी में वित्त मंत्री की टीम रोजाना बैठकें करती है. जीडीपी अनुमान, टैक्स, गैर-टैक्स, वित्तीय घाटा लक्ष्य और expenditure ceilings तय होते हैं. UBIS में अपडेट की जाती है.

हलवा सेरेमनी और लॉक-इन फेज

बजट फाइनल होने के बाद वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी होती है, जो बजट प्रिंटिंग की शुरुआत का प्रतीक है. इसके बाद बजट से जुड़े अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में लॉक-इन हो जाते हैं. मोबाइल फोन जमा कराए जाते हैं, कोई बाहर नहीं जा सकता. यह गोपनीयता सुनिश्चित करता है.

दस्तावेज तैयार करना और प्रिंटिंग

बजट दस्तावेज जैसे Annual Financial Statement, Expenditure Profile, Budget at a Glance आदि UBIS से तैयार होते हैं. पहले ब्लू शीट (नीली शीट) पर अंतिम आंकड़े लिखे जाते थे, जो बेहद गोपनीय होती थी. अब डिजिटल प्रक्रिया है, लेकिन गोपनीयता बरकरार है.

संसद में प्रस्तुति

1 फरवरी को वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करती हैं. पहले लाल ब्रीफकेस में लाया जाता था, लेकिन 2019 से निर्मला सीतारमण ने बही-खाता (पारंपरिक) में लाना शुरू किया, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है. अब यह पेपरलेस (टैबलेट पर) भी होता है.

संसदीय प्रक्रिया

बजट पेश होने के बाद सामान्य चर्चा, विभागीय समितियों की जांच, अनुदान मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पारित होते हैं. इसके बाद बजट लागू होता है. यह पूरी प्रक्रिया 5-6 महीने की होती है, जिसमें गोपनीयता, यथार्थवादी अनुमान और राष्ट्रीय प्राथमिकताएं सबसे महत्वपूर्ण हैं. बहीखाते से बजट बनाना अब डिजिटल हो गया है, लेकिन परंपरा और सटीकता बरकरार है.

स्वतंत्र भारत में बजट

स्वतंत्र भारत में बजट की शुरुआत 26 नवंबर 1947 को हुई.

देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने आजाद भारत का पहला अंतरिम बजट पेश किया.

यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के साढ़े सात महीनों के लिए था.

इसके बाद 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला पूर्ण बजट पेश किया.

सुबह 11 बजे बजट पेश का समय कबसे तय हुआ

बजट पेश करने का समय पहले शाम को होता था, लेकिन 1999 में यशवंत सिन्हा ने इसे सुबह 11 बजे करने की शुरुआत की.

2017 से रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया.

2021 से बजट पेपरलेस हो गया, जब निर्मला सीतारमण ने टैबलेट पर पेश किया.